Втретє вагітна Міранда Керр показала зворушливе фото з чоловіком

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Міранда Керр
Міранда Керр / www.gettyimages.com

Знаменита австралійська супермодель Міранда Керр та її чоловік Еван Шпігель очікують на народження третьої дитини. Подружжя показало щасливу світлину, на якій 36-річна зірка засвітила округлий живіт.

Новий знімок Міранда опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото супермодель одягнена у коротку чорну сукню з бежевими босоніжками на високих підборах. Керр позує в обіймах свого коханого чоловіка Евана Шпігеля – головного виконавчого директора Snapchat. 

Світлина була зроблена у день народження Шпігеля, 4 червня.

"Найщасливішого дня народження, татусь мого малюка", – зворушливо прокоментувала Міранда.

Додамо, що для Евана Шпігеля та Міранди Керр новонароджений малюк стане другою спільною дитиною. Модель виховує ще 8-річного сина Флінна Крістофера від колишнього чоловіка Орландо Блума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miranda (@mirandakerr)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами Мода
Джерело: LifeStyle 24
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