Втретє вагітна Міранда Керр показала зворушливе фото з чоловіком

Знаменита австралійська супермодель Міранда Керр та її чоловік Еван Шпігель очікують на народження третьої дитини. Подружжя показало щасливу світлину, на якій 36-річна зірка засвітила округлий живіт.

Новий знімок Міранда опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Міранда Керр показала округлий живіт після оголошення про третю вагітність: фото

На фото супермодель одягнена у коротку чорну сукню з бежевими босоніжками на високих підборах. Керр позує в обіймах свого коханого чоловіка Евана Шпігеля – головного виконавчого директора Snapchat.

Світлина була зроблена у день народження Шпігеля, 4 червня.

"Найщасливішого дня народження, татусь мого малюка", – зворушливо прокоментувала Міранда.

Додамо, що для Евана Шпігеля та Міранди Керр новонароджений малюк стане другою спільною дитиною. Модель виховує ще 8-річного сина Флінна Крістофера від колишнього чоловіка Орландо Блума.