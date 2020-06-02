Режисер Вуді Аллен днями дав досить гостре інтерв'ю журналістам, в якому загадав про реакцію Голлівуду на звинувачення у педофілії. Секс-скандал, за його словами, був вигадкою, а актори відмовлялись від роботи з ним тільки з власної вигоди.

Про це він відверто розповів виданню The Guardian. Вуді Аллен пригадав, як звинувачення його у сексуальному насиллі щодо доньки вплинуло на кар'єру та настрої Голлівуду. У 2018 році актори Колін Ферт, Рейчел Броснан, Грета Гервінг, Ребекка Голл, Тімоті Шаламе, Міра Сорвіно та інші відмовились від співпраці з режисером. Це Вуді Аллен назвав трендом, який допомагає їм прославитись.

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Актори не розуміють очевидних фактів. Вони дбають лише про те, щоб зайняти публічно вигідну і корисливу позицію. Подумайте, чи є у світі хоча б одна людина, яка б не виступила проти розбещення неповнолітніх? Звинувачувати мене стало модно, – заявив Вуді Аллен.

Для прикладу представник Голлівуду згадав, як Тімоті Шаломе розкритикував режисера за секс-скандал. Згодом актор розповів сестрі, що це був піарний хід, адже перед церемонією "Оскар" зйомки у "Дощовому дні в Нью-Йорку" Вуді Аллена могли нашкодити йому.

Окрім цього, режисер довгий час не міг повірити, що актори та його прихильники сприймають всю інформацію, як правду. Вуді Аллен назвав це безглуздям людей.

"Я думав, що люди одразу ж сприймуть це як дурницю. З першого дня скандалу я не сприймав це серйозно. Тобто це так само безглуздо, якби мене звинуватили в тому, що я розстріляв 6 людей з автомата. Нерозумно відмовлятися від роботи зі мною", – додав він.

Що відомо про секс-скандал за участю Вуді Аллена

Як відомо, у 1991 році Вуді Аллен закохався у всиновлену доньку Сун-І Превін. Тоді дівчині виповнилось 21, а режисер ще був у стосунках з колишньою обраницею Мією Ферроу. Дізнавшись про зраду, дружина Вуді Аллена подала до суду, а його ще одна донька Ділан заявила про сексуальне насилля. За словами ймовірної жертви, тоді їй було всього 7 років.

У суді заяву дівчинки не визнали правдивою. Її брат Мозес розповів, що Ділан з Мією Ферроу хотіли помститись режисеру за те, що він покинув їх. Водночас інший брат дівчини Роннан робив все для того, аби мемуари Вуді Аллена ніколи не потрапили на прилавки. Книга все ж вийшла у світ наприкінці березня 2020 року.

Я ніколи й пальцем не торкнув Ділан, ніколи не зробив їй нічого такого, що можна було б витлумачити навіть як образу. Це була повна фальсифікація від початку до кінця,

– заявив Вуді Аллен у мемуарах.

Наразі ані Ділан, ані Мія Ферроу не беруться спростовувати заяву режисера Вуді Аллена.