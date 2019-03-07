В'ячеслав Узєлков назвав причину його розлучення

Розлучення українського екс-боксера В'ячеслава Узєлкова та тренера реаліті-шоу "Зважені і щасливі" Марини Боржемської-Узелкової стало чи не найнесподіванішим розривом 2018 року. Спортсмен вирішив відверто розповісти, чому саме його ідеальний шлюб несподівано розпався.

Раніше як В'ячеслав, так і Марина відповідали на питання журналістів загальними фразами. Подружжя, яке прожило під одним дахом понад 20 років, уникало питань про причини раптового розлучення та неохоче ділилось деталями самого процесу. Відкрити сімейні таємниці вирішив В'ячеслав Узєлков, який під час участі в програмі "Зірковий шлях" відверто розповів журналістам про крах своїх стосунків.

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За словами екс-боксера, він не зумів стримати свої ревнощі. Саме це і стало причиною його розлучення з Мариною Боржемською-Узелковою.

Знаєте, я чоловік, я її чоловік, і десь був такий момент, що я її приревнував. Тобто це банальні ревнощі. І моя ревнощі привела до того, що ми розлучилися,

– розповів В'ячеслав Узєлков.

Спортсмен визнає, що його поведінка була неправильною, тому звернувся за допомогою до психолога. Фахівець вчив запального В'ячеслава контролювати спалахи ревнощів, однак це не дало результатів. Невдовзі він отримав повістку з суду, де йшлося про розлучення.

Водночас спортсмен спростував чутки про побиття своєї дружини та зраду. В'ячеслав Узєлков переконує, що його серце назавжди зайняте.

"По-перше, коли любиш жінку, не можеш собі дозволити підняти руку на неї. Це в першу чергу. По-друге, я її люблю. Не можу навіть собі уявити цей жах. Але як Марина каже, словом можна образити більше, ніж кулаками... Ми 22 роки з нею були разом. Вона одна. І я цим пишався. Постійно говорив, що одна жінка, з якою був, є і буду. Моє серце зайняте, сюди більше ніхто не зайде. Тому що тут є Роберт, є Олівія, а велика третина – це Марина", – запевнив В'ячеслав Узєлков.

Дивіться інтерв'ю з В'ячеславом Узєлковим: відео

Що відомо про розлучення Марини і В'ячеслава Узелкових?

Вперше про розрив стосунків стало відомо 28 грудня 2018 року. Тоді Марина Узелкова постфактум повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком. Вона зізналась, що в них з'явилися інші шляхи, проте продовжує поважати його як батька своїх дітей. Після такої заяви дружини екс-боксер не втримався та опублікував чималий допис у своєму блозі. В'ячеслав Узєлков стверджував, що завжди любитиме свою Марину.