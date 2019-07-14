В'єтнамки на платформі: Кім Кардашян задає літній тренд
Світська левиця Кім Кардашян вже звикла епатувати сміливими образами і бути справжнім інфлюенсером для своєї мільйонної аудиторії у соціальних мережах.
Зі всіма новинами та фотографіями Кардашян традиційно ділиться з шанувальниками, публікуючи їх на своїй сторінці в Instagram.
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Кожний свій образ Кім продумує до найменших дрібниць, а також обговорює це зі своїм чоловіком Каньє Вестом. Також Кардашян однією з перших приміряє епатажні тренди та не боїться експериментувати.
Для останнього публічного виходу світська левиця одягнула обтислу міні-спідницю неоново-помаранчевого кольору, водолазку у тон і доповнила образ сумкою дуже маленького розміру.
Не менш неочікуваним вибором зірки стало її взуття – сірі в'єтнамки на платформі завершили ефектну появу Кім.
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian
Додамо, взуття стало одним з улюблених в гардеробі Кім Кардашян. Дружина Каньє Веста декілька образів підряд доповнює свої "аутфіти" стильними шльопанцями.