Взяла приклад з Кейт і Єлизавети ІІ: Іванка Трамп обрала блакитну сукню для офіційного виходу

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Getty Images

Одна з найбільш обговорюваних модниць США Іванка Трамп за сумісництвом ще й радник президента країни. Тому для кожного офіційного виходу вона ретельно підбирає вбрання, аби воно було стильним і водночас стриманим. Так, для зустрічі у Білому домі білявка обрала блакитну сукню.

Схоже, Іванка Трамп надихнулася образами представниць британської королівської сім'ї, які для королівських перегонів обирали вбрання блакитного кольору, і для свого виходу також віддала перевагу цьому відтінкові.

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Сукня дочки президента США підкреслювала її жіночність та ніжність, яку вона випромінює кожною своєю появою. Так, напередодні, 20 червня, Іванка Трамп вкотре обрала легку сукню у кольорі, який став головним цього тижня.

Блакитне плаття з шифонової тканини розбавив білий принт листків і птахів, а також об’ємні рюші на рукавах і жабо на шиї. Образ доповнили білий тонкий пояс на талії, туфлі на підборах і велика сумка в тон.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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