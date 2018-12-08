Х-фактор 2018 - 9 сезон 08.12.2018 - 15 випуск дивитися онлайн

8 грудня на телеканалі СТБ вийшов третій прямий ефір неймовірного співочого шоу "Х-фактор" 9 сезон. Залишилося лише 8 талановитих учасників, які продовжують боротися за головний приз – мільйон гривень, який піде на розкрутку артиста: запис пісні, кліпи та ротацію на радіо. Чим вразили цього разу учасники – дивіться нижче.

Шоу "Х-Фактор" 9 сезон повинен бути надзвичайно видовищним. За вимогою суддів, третій прямий ефір пройде у тематиці оркестрового вечора, тобто талановиті учасники виступатимуть під акомпанемент київського симфонічного оркестру.

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Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко вже розділили учасників на категорії, тому справедливо оцінювали виступ кожного учасника шоу.

Першим на сцену вийшов учасник з категорії "Хлопці" Андрія Данилка – Іван Іщенко. Милий хлопець заспівав енергійну пісню Фаррелла Вільямса – "Happy", якою запалив зал. Суддям дуже сподобався його неймовірний виступ.

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Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Іщенка

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Наступною виступила красива дівчина – Ольга Жмуріна, тренером якої є Олег Винник. Учасниця емоційно виконала пісню гурту "Город 312" – "Останусь". Члени журі відзначили, що від виступу Ольги в них по шкірі пробігли мурашки, адже вона заспівала дуже щиро та ніжно.

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріної

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Після цього на сцену вийшов учасник з категорії "Хлопці" Андрія Данилка – Петро Гарасимів. Хлопець здивував суддів грузинською піснею Вахтанга Кикабидзе – "Чито-Грито". Настя Каменських сказала, що Петро має неймовірний голос, а Олег Винник відповів, що виступ був дуже стриманим, але гарним.

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Петра Гарасимова

Четвертим виступив наймолодший учасник Дмитро Волканов, що входить до категорії "Хлопці" Андрія Данилка. Харизматичний хлопець заспівав енергійну пісню Robertino Loretti – "Jamaica". Члени журі прокоментували, що Дмитро кожного ефіру є різним та артистичним і завжди його виступи чудові.

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

Наступною вийшла на сцену підопічна Олега Винника – неймовірна Palina. Дівчина оригінально виконала пісню співачки Елки – "Около тебя". Члени журі зазначили, що виступ учасниці був на висоті.

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Palina

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Після цього виступив гурт Насті Каменських – "ZBSband". До учасників на репетицію прийшов музичний продюсер шоу Вадим Лисиця та допоміг їм підготувати вражаючий номер. Хлопці чарівно заспівали пісню гурту "Баста" – "Crazy Mother Fucking Love". Судді були зачаровані їхнім виступом і сказали, що гурт став дійсно крутим.

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "ZBSband"

Сьомими вийшли на оригінальні хлопці з гурту "Duke Time", тренера – Насті Каменських. Хлопці зворушливо заспівали пісню легендарного гурту "Queen" – "Galileo Galileo". Судді позитивно оцінили їхній номер, а Каменських сказала, що виступ гурту був просто бездоганним.

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Duke Time" (відео завантажиться пізніше)

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Останнім на сцену вийшов артист з категорії "Старші за 30" Дмитра Шурова – Марк Савін. Учасник зворушив піснею Макса Фадеева – "Танцы на стеклах". Члени журі відзначили, що виступ був доволі сильним, а Марк заспівав по-справжньому щиро та дуже круто.

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна (відео завантажиться пізніше)

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".