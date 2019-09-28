Х-фактор 10 сезон 3 випуск: неймовірні голоси та оригінальні виступи на третьому кастингу

В Україні стартувало незабутнє співоче шоу "Х-фактор". Це вже 3 випуск 10 сезону популярного проєкту. Наразі відбувається лише кастинг, на якому судді відбирають найталановитіших учасників для наступного туру. Як заховлювали членів журі на третьому кастингу – дивіться нижче.

28 вересня на телеканалі СТБ відбувся 3 випуск популярного шоу "Х-фактор". Цього сезону зірковими тренерами стали: відома співачка Ніно Катамадзе, телеведучий Ігор Кондратюк та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко та епатажна артистка Оля Полякова.

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Цікаво, що судді "Х-фактору" вже відправили 27 учасників до тренувального табору.

Першим на сцену вийшов 14-річний хлопець Данило Суслов, який мріє стати відомим артистом. Він виконав дуже драйвову пісню "Faith". Його яскравий виступ настільки вразив суворих суддів, що вони сказали йому дуже багато компліментів та схвальних відгуків.

Оля Полякова навіть піднялася танцювати, а глядачі аплодували стоячи. В результаті Данило отримав від них чотири захопливих "так" та пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Данила Суслова

Наступним вразити суддів вирішив італієць Мауро Брізотто, який має власний ресторан. Чоловік заспівав зворушливу пісню "Restera Una Canzone".

Його ніжне виконання та його мелодійний голос заполонили членів журі. А Оля Полякова вийшла до учасника, аби підтримати його на сцені. За виступ Мауро поставити три "так", лише Андрій Данилко віддав "ні". Проте учаснику таки вдалося пройти далі.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Мауро Брізотто

Третіми здивувати українців вийшли енергійні хлопці з гурту "БУХАРЬ’est band". Вокаліст розповів, що його мама – учасниця відомого гурту "Лісапетний батальйон", який переміг на шоу "Україна має талант".

Хлопці виконали запальну пісню "Панк або пропав", якою "запалили" весь зал. Проте суддям не дуже сподобався їхній жанр, вони взялися критикувати виступ хлопців. В результаті, гурт отримав два "так"» від Олі Полякової та Ніно Катамадзе та два "ні" від інших членів журі.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "БУХАРЬ’est band"

Після цього на сцену вийшла мила Ольга Шиманська, яка працює на Кіпрі. Дівчина зізналася, що завжди мріяла потрапити на шоу "Х-фактор". Вона емоційно виконала популярну пісню "Price Tag".

Ольга дещо перехвилювалася і це було помітно – вона забувала слова, проте її виконання сподобалося глядачам, які не шкодували оплесків. Натомість судді відзначили, що дівчина дійсно має гарний голос та була "живою" на сцені, тому вони віддали їй чотири "так".

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Шиманської

Далі здивувати членів журі вирішила харизматична Тетяна Василевська, яка має власний YouTube-канал. Дівчина підняла настрій суддям та запропонувала угоду – замість заповітних "так" вона навчить їх цілуватися. На сцені Тетяна навіть показала, як це потрібно робити.

Дівчина виконала відому пісню "Chandelier", проте суддям її виступ не сподобався. Вони віддали їй чотири "ні", тому дівчина не пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Тетяни Василевської

Шостою вийшла на сцену чарівна Анна Шут, яка вже приходила у 2012 році на "Х-фактор" 3 сезону у складі групи "3D". Цього разу дівчина прийшла сама та ефектно виконала запальну пісню "Applause".

Члени журі наголосили, що це було класно та похвалили її за чудовий голос. Анна отримала від них чотири "так" та пройшла до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Шут

Наступною заполонити серця суддів вирішила мила дівчина Уляна Голіней, яка зовнішньо схожа на Віру Брежнєву. Вона пише тексти для інших співаків, але тепер вирішила сама підкорити сцену "Х-фактору". Уляна енергійно виконала пісню "Sax", якою змусила підтанцьовувати всіх в залі.

Судді її виступ прокоментували як дуже запальний та емоційний. В результаті, члені журі віддали за її крутий голос чотири "так" та дали шанс пройшли далі.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Уляни Голіней

Далі в ефірі "Х-фактору" показали новий день відбору. Цього дня членами журі стали – Настя Каменських, Ігор Кондратюк, Андрій Данилко та Алессандро Сафіна.

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Першою на сцену вийшла Дарія Краєвська. Дівчина зворушливо виконала власну пісню про війну на Донбасі – "Навік". В ній вона заспівала про тяжку долю жінок, які чекають на своїх коханих.

ЇЇ виступ дуже вразив суддів, вони відповіли, що її пісня може стати берегиною для хлопця учасниці, який зараз на війні. За виконання Дарії члени журі віддали їх три "так", лише Настя Каменських сказала "ні", бо вважає, що дівчина ще дуже юна для такого шоу. Дарія таки пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Дарії Краєвської

Наступним виступив сільський хлопець Антон Вельбой, який захоплюється творчістю Melovinа і вважає себе схожим на нього. На сцені "Х-фактору" він зіграв на гітарі та щиро заспівав пісню Монатіка – УВЛИУВТ ("Упали в любовь и ударились в танцы").

Його виступ дуже вразив суддів, а Настя Каменських та Оля Полякова навіть піднялися танцювати, а глядачі аплодували стоячи. Члени журі віддали Антону чотири "так", він пройшов далі.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Антона Вельбоя

Після цього на сцену вийшов Роман Зануда із Запорізької області. Хлопець емоційно заспівав пісню гурту "Баста" – "Сансара", якою заполонив зал.

Члени журі сказали, що Роман має гарний голос та добре виконав пісню. Данилко наголосив, що виступ Романа його здивував, тому члени журі віддали свої "так". Хлопець пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Романа Зануди

Далі заспівала 27-річна Аліна Дзендзик. Чарівна жінка розповіла, що не має часу на себе, адже є мамою. Аліна щиро та весело виконала пісню "Ой, мамо, мамо". Глядачі підтанцьовували, аплодували їй та кричали "молодець".

Журі наголосили, що дівчина була дуже артистична та красиво співала, тому вони віддали їй чотири "так". Тому Аліну Дзендзик ми побачимо в наступному турі.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Аліни Дзендзик

Дванадцятою виступила мила, але спокійна 22-річна Вікторія Деркач. Дівчина вирішила здивувати всіх, тому вона зіграла на бандурі та виконала запальне попурі (спільну з пісень "Вечность", "Дим" та "Cherry lips").

Члени журі були заворожені її виступом та чарівним голосом. Вони відзначили, що Вікторія дуже талановита та підходить для проєкту "Х-фактор". В результаті, судді сказали їй чотири "так" та відправили до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Вікторії Деркач

Наступною заспівала харизматична Анна Ваха, яка вміє робити кавери. Дівчина виконала народну пісню у своїй обробці "Фіялочки".

Це було дуже оригінально та неперевершено, а судді сказали, що вона дуже крута артистка і до цього ніхто не співав так чудово. За її виступ члени журі віддали Анні чотири "так", що дає їй "перепустку" в тренувальний набір.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Вахи

Далі на сцену вийшов Ігор Грохоцький, який 5 років тому виграв "Голос країни" та виступав у гурті "Океан Ельзи". Він розповів, що після перемоги у шоу на "1+1" він не отримав нічого, окрім статуетки, з ним не підписали контракт.

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Хлопець дуже мило та зворушливо заспівав авторську пісню. Думки суддів щодо цього учасника розділилися, вони почали вагатися та попросили його заспівати іншу пісню. Він вибрав відому всім пісню "Feelin’ Good".

Суді відзначили, що друга пісня його більше характеризує, але все одно він трохи "сірий та прісний". Проте троє членів журі сказали йому "так" і одна Настя Каменських – "ні". Тому він пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Ігоря Грохоцького

Потім виступив 23-річний Ілля Фішер, який працює в університеті, де викладає відомий співак Іво Бобул. Хлопець розповів декілька фактів про нього за лаштунками. На сцені він дуже незвично та щиро заспівав пісню "Sway".

Оля Полякова танцювала всю пісню, а глядачі не шкодували оплесків. Суддям сподобався його артистичний виступ, тому вони сказали Іллі три "так", він пройшов далі. Йому не завадило і "ні" від Насті Каменських.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Ілля Фішера

Останньою вийшла на сцену красива 24-річна Настя Сарцова, яка дуже любить співати. Вона розповіла за лаштунками про сумну історію свого життя – Настя втратила батька.

На шоу дівчина щиро заспівала пісню "Run to you". Судді були зачаровані її голосом до мурашок по тілу і аплодували стоячи. За виступ члени журі сказали їй чотири "так". Тому ми побачимо Настю у тренувальному таборі.

Х-фактор 10 сезон 3 випуск дивитись онлайн: виступ Насті Сарцової

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".