Х-фактор 10 сезон 12 випуск: які сюрпризи були у першому прямому ефірі та чи повернувся Данилко

"Х-фактор" завершив пошуки найкращих співаків та співачок України. Стартував перший прямий ефір 10 сезону маштабного телешоу. Як пройшов 12 випуск та хто покинув проект – читайте далі.

В 10 сезоні зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.

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Учасники весь тиждень ретельно готували постановки, щоб підкорити і суддів, і глядачів.

Шоу розпочалося з інтриги, адже серед суддів, окрім Андрія Данилка, була відсутня ще й Настя Каменських. Ведуча Дар'я Трегубова розкрила секрет, що співачка на M1 Music Awards, проте вона все ж змогла доєднатися до прямого ефіру "Х-фактора".

Після першої рекламної паузи ведуча таки оголосила про повернення Андрія Данилка. Він розповів, що зйомки були ще влітку й тоді був складний період його життя. Зараз, коли минув час, він готовий повернутися до 10 сезону "Х-фактора".

Тим часом Ігор Кондратюк із залу витягнув глядача, аби посадити його на місце Андрія Данилка. Як виявилося, у нього день народження, тому Оля Полякова заспівала йому пісню "Happy birthday".

Категорія "Дівчат" відкривали перший прямий ефір "Х-фактора". Юлія Бордунова виступила з піснею NK "Я тобі обіцяю". Ще під час оголошення конкурсантки Ігор Кондратюк розповів, що учасниця вагітна й очікує на донечку.

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Юлії Бордунової

Далі сцену підкорювала категорія Олі Полякової – "Старші за 30". Учасник Георгій Колдун виконав пісню Валерія Меладзе "Как ты красива сегодня". Настя Каменських заявила, що вважає сильним конкурентом для учасників своєї категорії, що підтвердив й Ігор Кондратюк.

Оля Полякова після виступу прокоментувала, що така пісня для Георгія надто нудна й вона не показала стержень учасника. Незважаючи на це, вона вважає, що він "дійсно круто співає".

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Георгія Колдуна

Після цього на сцену вийшла категорії Андрія Данилка – "Гурти". Дует "Чудові" виконав пісню Shawn Mendes, Camila Cabello "Señorita". Співаки розповіли, що їм важко працювати разом, бо вони дуже різні. Це помітив й Андрій Данилко, який заявив, що вони вилетять, якщо учасники не зможуть домовитися.

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: гурту "Чудові"

Четвертою підкорювала 10 сезон "Х-фактора" категорія "Старші за 30". Учасниця відома, як "няня дітей Олі Полякової" – Людмила Базелюк. Також Полякова розкрила секрет, що, коли жінка навчалася мала псевдонім – Люсела. Учасниця "Х-фактора" виконала пісню Олега Винника "Вовчиця".

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Людмили Базелюк

Потім підкорювали сцену "Хлопці" Насті Каменських. Першим з цієї категорії учасників був Артем Забелін, який виконав пісню Грибы "Тает Лед" . Він розповів, що насправді раніше він не був таким самовпевненим, а більше боявся всього. Зараз він зрозумів, що може й хоче показати це людям.

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Артема Забеліна

Наступною була учасниця Олі Поляковою – Анна Іваниця. Вона виконала пісню MARUV "Siren Song". Конкурсантка розповіла, що композиція для неї складна, проте не через вокальне виконання, а концертний номер.

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Анни Іваниці

Сьомим був гурт "Furman trash polka band", який належить до команди Андрія Данилка. Наставник розповів, що запам'ятав їх через "пальму" на голові солістки. Гурт виконав пісню Michel Telo "Nossa Nossa".

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: гурту "Furman trash polka band"

Потім на сцену "Х-фактору" вийшла категорія "Дівчата" – Еліна Іващенко. Ігор Кондратюк на репетиції заявив, що "це не виграшна історія", тому він хотів замінити пісню для учасниці. У 10 сезоні вона виконала пісню Поліни Гагариної "Кукушка".

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Еліни Іващенко

Юрій Каналош з категорії "Хлопці" Насті Каменських наступним підкорював сцену 10 сезону. Учасник розповів про свій тяжкий рік та те, що він трошки загубився, а саме "Х-фактор" став для нього порятунком. Юрій виконав пісню Sam Smith "Stay with me".

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Юрія Каналоша

Далі на "Х-факторі" виступав гурт "Romax". Андрій Данилко заявив, що він запам'ятав їх ще з кастингів 10 сезону й дуже на них розраховує. Гурт виконав пісню Потапа та Олега Винника "Найкращий день".

Наступним на сцені "Х-фактора" був учасник на якого звалилося багато критики. Це учасник категорії Насті Каменських – Антон Вельбой. Хлопець хоче, щоб його сприймали серйозніше, а судді порадили йому не зважати на злісні коментарі. У прямому ефірі він виконав пісню Ляпис Трубецкой "В платье белом".

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Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Антона Вельбоя

Останньою на сцені "Х-фактора" була Марія Стопник. Ігор Кондратюк навіть встиг запросити дівчину знятися в епізодичній ролі українського серіалу. Наставник розповів, що "вона може бути експресивною та ліричною, адже має такі чакри, які може розкрити". Конкурсантка виконала пісню R. Kelly "I Believe I Can Fly".

Х-фактор 10 сезон 12 випуск дивитись онлайн: Марії Стопник

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань.