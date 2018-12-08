Х-фактор 9 сезон - хто пішов 08.12.2018 - дивитися онлайн

Після 15 випуску дев'ятого сезону "Х-фактору", що вийшов на телеканалі СТБ 8 грудня 2018 року, шоу покинули ще два учасника – Іван Іщенко та Palina (Поліна Полонейчик). Таким чином боротьбу за звання "Х-фактора України" продовжують лише 6 учасників.

У 14 випуску шоу "Х-фактор" 9 сезон два учасника не змогли виконати пісні в супроводі симфонічного оркестру.

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У дев'ятому сезоні змінилися правила вибування в прямих ефірах. За результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, в номінації потраплять відразу три артиста. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати від вибування лише одного. У глядачів на голосування буде не одну годину, як раніше, а звичайний рекламний блок.

Кожен суддя тренує окрему категорію учасників:

категорія "Гурти" – Настя Каменських ("ZBSband", "Duke Time"). категорія "Хлопці" – Андрій Данилко (Іван Іщенко, Петро Герасимів, Дмитро Волканов). категорія "Дівчата" – Олег Винник (PALINA, Ольга Жмурина). категорія "Старші за 30" – Дмитро Шуров (Марк Савін).

Минулого ефіру грандіозне шоу покинули одразу три учасника – Маргарита Двойненко (тренер – Олег Винник), Ольга Цепкало (тренер – Дмитро Шуров) та гурт "Jazzforacat" (тренер – Настя Каменських).

Х-фактор 9 сезон 15 випуск дивитись онлайн: результати голосування глядачів (відео завантажиться пізніше)

Сьогодні, за результатами глядацького голосування, в номінацію на виліт потрапили ще три артиста – Іван Іщенко (тренер – Андрій Данилко), Ольга Жмуріна (тренер – Олег Винник) та Palina (тренер – Олег Винник).

Першою пісню "за життя" заспівала неординарна Palina (Поліна Полонейчик). Вона виконала власну пісню

Наступним вийшов чарівний Іван Іщенко, який заспівав пісню гурту "Чиж і Ко" – "А не спеть ли мне песню". Останньою виступила запальна Ольга Жмуріна з піснею гурту AC/DC – "Highway to Hell".

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" Palina (відео завантажиться пізніше)

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" Івана Іщенка (відео завантажиться пізніше)

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" Ольги Жмуріної (відео завантажиться пізніше)

Олег Винник віддав свій голос за свою підопічну Ольгу Жмуріну, Андрій Данилко проголосував за свого учасника – Івана Іщенка. Дмитро Шуров обрав Palina, а вирішальний голос Насті Каменських пішов за Ольгу Жмуріну.

У результаті голосування суддів, у проекті залишилася Ольга Жмуріна (тренер – Олег Винник), а грандіозне шоу покинули два учасника – Іван Іщенко та Palina.

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".