Х-фактор 9 сезон - хто пішов 15.12.2018 - дивитися онлайн

Після 16 випуску дев'ятого сезону "Х-фактору", що вийшов на телеканалі СТБ 15 грудня 2018 року, шоу покинули ще два учасника – Петро Гарасимів та гурт "Duke Time". Таким чином боротьбу за звання "Х-фактора України" продовжують лише четверо конкурсантів.

У 16 випуску шоу "Х-фактор" 9 сезон два учасники не змогли здивувати глядачів своїм виконанням пісень, тому покинули шоу.

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 16 випуск: які сюрпризи підготували наставники вихованцям своїх конкурентів

У дев'ятому сезоні змінилися правила вибування в прямих ефірах. За результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, в номінації потраплять відразу три артисти. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати від вибування лише одного. У глядачів на голосування буде не одну годину, як раніше, а звичайний рекламний блок.

Кожен суддя тренує окрему категорію учасників:

категорія "Гурти" – Настя Каменських ("ZBSband", "Duke Time"). категорія "Хлопці" – Андрій Данилко (Петро Гарасимів та Дмитро Волканов). категорія "Дівчата" – Олег Винник (Ольга Жмуріна). категорія "Старші за 30" – Дмитро Шуров (Марк Савін).

Минулого ефіру грандіозне шоу покинули ще два учасники – Іван Іщенко (тренер – Андрій Данилко) та PALINA (тренер – Олег Винник).

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: результати голосування глядачів

(відео завантажиться пізніше)

Сьогодні, за результатами глядацького голосування, в номінацію на виліт потрапили ще три артисти – гурт "Duke Time", Петро Гарасимів та Ольга Жмуріна.

Першим пісню "за життя" заспівав Петро Гарасимів (тренер Андрій Данилко). Композиція Миколи Мозгового "Материнська любов" у виконанні Петра прозвучала надзвичайно красиво. Далі пісню Адель "Rolling in the Deep" виконала чарівна Ольга Жмуріна (тренер Олег Винник), а третім на сцені виступив гурт "Duke Time" (тренер Настя Каменських) з композицією Europe "The final countdown".

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" Петра Гарасиміва

(відео завантажиться пізніше)

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" Ольги Жмуріної

(відео завантажиться пізніше) Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: пісня "за життя" "Duke Time"

(відео завантажиться пізніше)

Кожен із суддів у вирішальному голосуванні віддав голос за свого підопічного, окрім Дмитра Шурова, адже його учасників у номінації не було. Тож його голос і визначив долю пісні "за життя".

У результаті голосування суддів у проекті залишилася Ольга Жмуріна, а грандіозне шоу покинули – Петро Гарасимів та гурт "Duke Time".

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: вердикт суддів

(відео завантажиться пізніше)

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".