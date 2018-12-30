ZBSband – переможець шоу "Х-фактор" 9 сезон: біографія виконавців

ZBSband – український гурт, що здобув перемогу у грандіозному талант-шоу "Х-фактор" 9 сезон, суперфінал якого відбувся у суботу, 29 грудня.

Співоче шоу "Х-Фактор" 9 сезон закінчило пошук унікальних голосів. Судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали переможця проекту. Ним став гурт ZBSband. Історія двох хлопців-киян вражає своїм юнацьким максималізмом та жагою до творчих злетів. Саме тому їм вдалось виграти і стати найкращими у 9 сезоні "Х-фактор". Про життя, становлення, любов до музики та плани на майбутнє – читайте далі в матеріалі.

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Що цікаво, перемога музичного гурту стала першою в історії українського проекту, адже до цього раніше перемагали лише поодинокі виконавці, передає сайт "СТБ". 24-річні хлопці-однолітки створили свій гурт, навчаючись в одному навчальному закладі – Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Окрім того, що вони двоє хотіли отримати спеціальність "актор театру і кіно", Владислав та Богдан ще разом жили в одному гуртожитку. Обоє хлоців люблять кіно та музику і мріють багато подорожувати. Влад пише пісні і вірші, і раніше навіть займався футболом, хоч і зараз грає в команді "Вільні актори", в той час як Богдан бере участь в постановках театру і цікавиться новинками музичної індустрії та кінематографу.



Гурт ZBSband став переможцем шоу "Х-фактор" 9 сезон

Хлопці спочатку навіть не думали про створення гурту, оскільки раніше навіть не дружили, але після спільної роботи на одній сцені київського театру "Золоті Ворота", їхній художній керівник запропонував їм зробити власний концерт після вистави. Чоловік їх одразу побачив в одному дуеті, оскільки Влад начитував вірші, а Богдан співав "стьобні пісні". Так і почалась епоха нового музичного гурту ZBSband. Ідея створення такої назви колективу прийшла не одразу, однак її можна пояснювати як "Золоті Бойс Шоу Бенд" (Золоті Boys Show Band).

Золоті – назва театру, Бойс – тут все зрозуміло (з англійської – "хлопці" – 24 канал), шоу – бо наші пісні приречені на шоу, і бенд як є,

– поділився Богдан Буйлук.

Учасники гурту-переможця "Х-фактору" домовились одразу, що конфлікти між собою вони влаштовувати не будуть. Співаки не сваряться і вважають себе лідерами, хоч і часто поступаються одне одному заради розвитку колективу. Незважаючи на те, що хлопці вважають себе по характеру "трагіками", найбільше вони люблять створювати веселі пісні. На кастинг проекту ZBSband прийшов з жартівливою піснею, яка була написана на кухні з несерйозними намірами. Аж до 4 прямого ефіру вони наслідували власний кумедний стиль, але під куруванням Насті Каменських їм все ж довелось дещо змінити свій репертуар.

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"В той вечір навіть дві пісні записали: "Творчі люди" і "Порахуй мої сльози". Коли двом людям є що розповісти в пісні, тоді сенс множиться на два. Ми вже так добре один одного знаємо, що відчуваємо, коли одному з нас потрібна підтримка. Один одному дуже допомагаємо. Але посміятися – завжди готові", – зізнався Владислав Оніщенко.



Гурт ZBSband став переможцем шоу "Х-фактор" 9 сезон

Хлопці також зізнались, що аранжування до музики вони пишуть по черзі і їм так дуже навіть зручно: "По черзі. Три акорди я, три – Богдан. Хто тримає в руках гітару, той і пише". Навіть перемігши в проекті "Х-фактор", музиканти мають хороші стосунки з гуртом Jazzforacat та Іваном Іщенком, які покинули проект на початку грудня в 14 і 15 випусках відповідно.

У нас є ідея зробити спільну пісню з Jazzforacat. Ми дуже багато говоримо про це. З ними можна заспівати глибоку лірику. І з Ванею Іщенко! З ним можна подуріти. Ми на одній хвилі, він дуже хороший друг. Ми спілкуємося постійно. Завдяки проекту "Х-фактор" з'являються люди на естраді, які просто так з неї не підуть, – цікаві особистості, на яких хочеться дивитися. На якому б етапі вони ні покинули шоу – у них велике майбутнє. Вони все дуже перспективні. Їхня музика відрізняється, за ними хочеться спостерігати і слухати,

– розповів про екс-учасників 9 сезону Владислав.

Щодо амбіцій на майбутнє після проекту, гурт ZBSband в один голос говорить, що вже почали планувати великий концерт в лютому 2019 року з програмою на 2 години. Хоч хлопців-виконавців можна вважати позитивними артистами, вони все ж хочуть більше відкритись прихильникам і бути в їхній пам'яті не лише "клоунами". Вони впевнено додають, що "матеріалу в них годин на 8 концерту", а альбомів можна зробити вже на 3 платівки.

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"Ми йдемо не від того, ким нас хочуть бачити, а що хочемо показати. Безліч раз замислювався, чи не сильно багато ми на себе взяли? Але якщо в нас це є, ми отримуємо від цього задоволення, чому б ні? У нас це є, ми все встигаємо. Це в кайф! Будемо співати про те, що цікаво і що чіпляє. У нас дуже символічні пісні", – прокоментував майбутнє гурт ZBSband.



Гурт ZBSband став переможцем шоу "Х-фактор" 9 сезон

На проект хлопці Владислав та Богдан прийшли з різною метою, але їхні цілі та бажання все ж дуже схожі. Влад прийшов на "Х-фактор", щоб перевірити і випробувати себе, та ділитися з людьми своїми почуттями і переживаннями через музику. Богдан в той же час прагнув відкрити в собі нові грані та реалізувати себе в музиці, що йому в команді з Владиславом чудово вдається. Хлопці не бояться зоряної хвороби, адже на їхню думку потрібно "зберігати віру в чудеса і завжди прагнути більшого".

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".