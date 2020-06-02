Я так плакав: яким вчинком Лілія Ребрик довела батька до сліз
Ведуча Лілія Ребрик побудувала успішну кар'єру на телебаченні. Проте свого часу вибір майбутньої професії довів до сліз її тата. Батьки хотіли, щоб донька здобула освіту медика та залишилася в рідних Чернівцях, проте 16-річною вона вирушила підкорювати столицю.
39-річна Лілія Ребрик й досі залишається татовою донькою, адже все дитинство провела з ним. Знаменитість не приховує, що родина відіграє надзвичайно важливу роль у її житті, проте поради батьків могли позбавити її популярності та появи на телеекранах. Для програми "Ранок з Україною" ведуча зізналася, що рідні бачили її лікарем у майбутньому.
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Тато Лілії Ребрик Іван Дмитрович сподівався, що донька обере кар'єру медика. Проте вона не виправдала сподівання батьків. Дівчинка навіть уявити не могла, що все життя проведе у масці та білому халаті. Вона з дитинства проявляла свою артистичність та вирішила вступати до Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.
Тато та мама Ребрик не перечили втіленню мрії доньки та відпустили її до столиці. Проте батько не приховував свого хвилювання за Лілію, яка залишиться сама у великому місті 16-річною дівчинкою. Під час прощання йому не вдалося стримати сліз.
Коли ми розлучалися і вона залишалася в Києві, у мене сльози наверталися, я так плакав,
– пригадав Іван Дмитрович.
Зараз батьки Лілії Ребрик шалено пишаються успішною, талановитою донькою, а вона – ними. Так, нещодавно її тато відсвяткував свій день народження. Ведуча зворушливо привітала його та розповіла, що через пандемію коронавірусу не змогла відсвяткувати цей день поряд з ним. Тоді зірка разом з чоловіком і доньками ізолювалася в заміському будинку під Києвом, а батьки – у Чернівцях.