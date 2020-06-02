Ведуча Лілія Ребрик побудувала успішну кар'єру на телебаченні. Проте свого часу вибір майбутньої професії довів до сліз її тата. Батьки хотіли, щоб донька здобула освіту медика та залишилася в рідних Чернівцях, проте 16-річною вона вирушила підкорювати столицю.

39-річна Лілія Ребрик й досі залишається татовою донькою, адже все дитинство провела з ним. Знаменитість не приховує, що родина відіграє надзвичайно важливу роль у її житті, проте поради батьків могли позбавити її популярності та появи на телеекранах. Для програми "Ранок з Україною" ведуча зізналася, що рідні бачили її лікарем у майбутньому.

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Тато Лілії Ребрик Іван Дмитрович сподівався, що донька обере кар'єру медика. Проте вона не виправдала сподівання батьків. Дівчинка навіть уявити не могла, що все життя проведе у масці та білому халаті. Вона з дитинства проявляла свою артистичність та вирішила вступати до Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Тато та мама Ребрик не перечили втіленню мрії доньки та відпустили її до столиці. Проте батько не приховував свого хвилювання за Лілію, яка залишиться сама у великому місті 16-річною дівчинкою. Під час прощання йому не вдалося стримати сліз.

Коли ми розлучалися і вона залишалася в Києві, у мене сльози наверталися, я так плакав,

– пригадав Іван Дмитрович.

Зараз батьки Лілії Ребрик шалено пишаються успішною, талановитою донькою, а вона – ними. Так, нещодавно її тато відсвяткував свій день народження. Ведуча зворушливо привітала його та розповіла, що через пандемію коронавірусу не змогла відсвяткувати цей день поряд з ним. Тоді зірка разом з чоловіком і доньками ізолювалася в заміському будинку під Києвом, а батьки – у Чернівцях.