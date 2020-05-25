Я завжди готова: 64-річна Кріс Дженнер розповіла про секс з молодим коханим

Американська реаліті-зірка Кріс Дженнер завжди славилась своєю епатажністю та статусністю в шоу-бізнесі. Незважаючи на постійну увагу зі сторони преси вона змогла побудувати стосунки зі значно молодшим від себе чоловіком.

Зіркова матуся та бабуся знаменитої сімейки Кардашян-Дженнер у свої 64 із задоволенням кохається зі своїм бойфрендом Корі Гемблом. Про це вона розповіла у новому випуску реаліті шоу "Сімейство Кардашян" (Keeping Up With Kardashians). 39-річний чоловік молодший від своєї обраниці на 25 років, але це не заважає йому насолоджуватись інтимом, коли вони наодинці.

Гаряче Демі Роуз похизувалася оголеними сідницями: фото 18+

Я не знаю, що відбувається, але часом думаю, що зі мною справді щось не так, тому що я завжди в настрої, я завжди готова. У мене ніколи не болить голова,

– розповіла Кріс Дженнер.

Разом з цим вона додала, що її коханий – це справжнє втілення сексуальності. "Корі – живе втілення пісні Лютера Вандросса. Він завжди такий сексуальний, і все, що я хочу зробити, – це просто вмикати музику", – поділилась подробицями Кріс.

Бізнесвумен також розповіла, що єдина людина, з якою вона може обговорити своє сексуальне життя, це не її відомі доньки (Кім, Хлої та Кортні Кардашян, а також Кайлі та Кендалл Дженнер), а її вірна подруга Фей Резнік.

"У мене є особисте життя, я жінка з гормонами! Єдина людина, з якою я завжди можу поговорити про що-небудь, це одна з моїх найкращих подруг – Фей! Я знаю, що вона не засудить мене. І тільки вона зрозуміє, що зі мною відбувається", – пояснила матуся Дженнер.

Секс в моєму віці – прекрасна річ, і мої дівчата не розуміють, що насправді мені так пощастило з цими почуттями,

– резюмувала 64-річна Кріс.

Дивіться новий випуск "Сімейства Кардашян" з Кріс Дженнер: відео

До теми Дуже сексуально: Кім Кардашян повторила культовий образ Крістіни Агілери з 2000-х

Що відомо про стосунки Кріс Дженнер та Корі Гембла?

Пара почала зустрічатись у 2016 році – через рік після офіційного розлучення з другим чоловіком жінки – Брюсом Дженнером. Після численних операцій Брюс змінив стать та став жінкою на ім'я Кейтлін, втім досі підтримує стосунки із зірковою сімейкою Кардашян-Дженнер. Першим чоловіко Кріс був Роберт Кардашян, який у 2003 році помер від раку стравоходу.

Кріс Дженнер та Корі Гембл є частими зірками світських подій та завжди демонструють ідилію на червоних доріжках.