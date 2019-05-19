Я бачу якусь упередженість, – Сергій Лазарєв прокоментував результати Євробачення-2019

В Ізраїлі відбувся фінальний етап конкурсу Євробачення-2019. За результатами голосування глядачів та нацжурі кожної з країн, перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоренс. Водночас російський співак Сергій Лазарєв посів третє місце на Євробаченні-2019.

У коментарі журналістам "Комсомольская правда" артист вперше прокоментував результати фіналу. За словами Сергія Лазарєва, те, що Росія посіла третє місце – результат упередженого ставлення не тільки до нього, але й до всієї держави.

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Я не знаю, що потрібно такого зробити, щоб Росії ставили нормальні бали. Я бачу якусь упередженість, може, взагалі до нашої країни. Хоча в цьому році мене набагато менше діставали політичними питаннями. Взагалі були всі дуже дружньо налаштовані. Журі поставили низькі оцінки? Не знаю, може, їм просто не сподобалося,

– зазначив Сергій Лазарєв.

Окрім цього, російський співак не оминув і балів від Білорусі та Грузії, яких він не отримав. Сергій Лазарєв не приховував свого розчарування від таких показників та подякував тим державам, які оцінили його виступ.

"Шкода, що Білорусь нас не підтримала в зв'язку зі скандалом, і ми не отримали від них жодного балу. Плюс були країни, які нас не підтримали балами, такі, як Грузія, наприклад. Але були і ті, які нам поставили високі оцінки, за що їм дуже дякую... Всі все бачать, усі все розуміють. У всіх є очі і вуха. Результат гідний, я країну не підвів", – заявив Сергій Лазарєв.

Зазначимо, що журі оцінило виступ Сергія Лазарєва у 125 балів, відтак артист опинився на 9 щаблі рейтингу. Завдяки голосуванню глядачів Росія зуміла посісти 3 місце із загальним балом 369.

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Дивіться виступ Сергія Лазарєва у фіналі Євробачення-2019: відео

Такі показники прокоментував і Філіп Кіркоров, який вирушив до Тель-Авіва разом із Сергієм Лазарєвим. На його думку, артист виступив "гідно, сміливо, професійно".