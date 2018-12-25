"Я боролася, як лев": Дрю Беррімор вражаюче схудла за три місяці – фото

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Дрю Беррімор
Дрю Беррімор / www.gettyimages.com

43-річна популярна акторка Дрю Беррімор, яка раніше не соромилася своїх зайвих кілограмів, приголомшила кардинальними змінами у фігурі.

Акторка зізналася на своїй сторінці в Instagram, що їй вдалося за три місяці схуднути на 11 кілограмів.

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Дрю опублікувала фото, які зроблено з різницею у три місяці.

Коли я гортала Instagram, думала, що повинна бути кращою, ніж я є. Але через нестабільність у реальному житті у мене ніколи не вистачало духу тримати себе в руках. Однією мені було, звичайно, не впоратися, але поруч з правильними людьми будь-які мрії здійсненні,
– розповіла у підписі Беррімор.

"Правильною людиною" стала тренер актриси Марні Альтон, яка стежила за харчуванням і тренуваннями Дрю.

"Ви можете сказати, що моє обличчя стало тоншим! Це вимагало від мене неймовірних зусиль. Дієта, фізичні вправи – я боролася як лев! Будь ти проклята, генетика! Але тепер я знаю, що є фахівці, до яких я зможу звернутися. Марні допомогла мені зробити за три місяці те, що я б не змогла зробити це сама", – додала вона.

Дрю Беррімор
Дрю Беррімор / Instagram / @drewbarrymore

Дрю Беррімор
Дрю Беррімор / Instagram / @drewbarrymore

Дрю Беррімор
Дрю Беррімор / Instagram / @drewbarrymore

Дрю Беррімор
Дрю Беррімор з тренером / Instagram / @drewbarrymore

Хто така Дрю Беррімор?Це популярна акторка, яка зіграла у фільмах "50 перших поцілунків", "Дюплекс", "Ангели Чарлі: тільки вперед", "Обіцяти – ще не одружитись" та інших. Дрю Беррімор також спробувала себе в ролі продюсера та режисера. У 2010 році зірка отримала нагороду "Золотий глобус".

Теги: LifeStyle Голлівуд Краса Здорове харчування
Джерело: 24 канал
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