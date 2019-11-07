Я лежала в психіатричній лікарні, – Альона Вінницька зробила відверте зізнання

Талановита українська співачка і ведуча Альона Вінницька, яка отримала популярність завдяки участі в гурті "ВІА Гра", зізналась, чому зробила творчу паузу. Артистка відверто заявила, що мала емоційне виснаження та лікувалась у психіатричній клініці.

Як відомо, Альона Вінницька стала зіркою нового випуску журналу "Отдохни" та прикрасила його обкладинку. Окрім цього, знаменита українка дала відверте інтерв'ю, в якому заявила про лікування в психіатричній клініці.

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За словами колишньої солістки "ВІА Гри", причиною для звернення до фахівців стало емоційне вигорання. Тому у 2014 році Альона Вінницька взяла творчу паузу та вирішила відновити гармонію у своєму житті.

"Я в шоу-бізнесі майже 20 років. За цей час людина може втомитися, виснажитися. І я не просто артист, а ще й автор-виконавець – сама все собі писала, за винятком роботи в групі "ВІА Гра". Настає такий час, коли втомлюєшся. Психологи називають це дуже модними словами: "людина перегоріла". Напевно, те ж саме п'ять років тому відбулося і зі мною", – зізналась Альона Вінницька.

Артистка пригадала, що до госпіталізації вона не могла адаптуватись до звичайного ритму життя. Альона Вінницька, яка звикла до постійних гастролей, подорожей і зйомок складно сприймала тихі будні.

Коли у мене скоротився гастрольний графік, було складно знайти себе в побуті. Зрозуміла, що не знаю, що потрібно робити вдома. Це був чудовий життєвий досвід. Він вправляє мізки. Я зрозуміла і прийняла все, що сталося зі мною в житті. Змінилася, набула нових навичок, прийшла життєва мудрість,

– додала вона.

Альона Вінницька вирішила не боротись із депресією самотужки та звернулась до психіатричної клініки. Де саме артистка проходила курс лікування – наразі невідомо. Однак такий досвід був корисним для співачки, про що вона відверто заявила.

"Вміти бути самодостатньою людиною, приймати себе в будь-якій ситуації такою, який ти є, – велике мистецтво. Це навіть більше, ніж бути артистом. У мене було багато різного... Спочатку стрес, потім почалася депресія. Потім я лежала в психіатричній лікарні. Я працювала не з психологами, а з психіатрами, настільки мені було погано. Сиділа на антидепресантах. Це був перший дуже серйозний рік. Я ніяк не могла отямитися. І все одно вдячна долі, що так все сталося", – запевнила Альона Вінницька.

Відомо, що у США чимало знаменитостей проходили курс лікування від депресії. Зокрема, Селена Гомес після розриву з Джастіном Бібером звернулась до психологів за допомогою. Та і сам поп-артист консультувався з лікарями. Також Брітні Спірс, яка має непрості стосунки з батьком і колишнім чоловіком, несподівано взяла творчу перерву та стала пацієнтом приватної психологічної клініки.