Я люблю Ліама і завжди буду любити, – Майлі Сайрус вперше прокоментувала розлучення

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Американська зірка сцени Майлі Сайрус вирішила пролити світло на стосунки з екс-коханим Ліамом Хемсвортом, з яким зустрічалась близько 10 років і 8 місяців перебувала у шлюбі.

У своєму Instagram Майлі залишила великий допис, у якому розповіла про своє життя у юності, яку обговорювали у всьому світі. Наркотики, алкоголь, оголеність та бунтарство – всім цим можна охарактеризувати Сайрус, що вона і не заперечує. Втім, вона відмовляється миритися з тим, що саме її вважають винною у розлученні з Ліамом.

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"Не можу змиритися зі звинуваченнями у брехні. Мені нема чого приховувати ... Правда в тому, що після примирення з Ліамом я була вірна йому. Я вчилася на своїх помилках. Росла над собою, а головне – зросла. Можу погодитися з багатьма зауваженнями на свою адресу, але відмовляюся визнати, що мій шлюб закінчився через обман", – пояснила зірка.

Вона додала, що незважаючи на всі чутки та розлучення, вона досі любить Ліама та завжди буде його любити.

Ми з Ліамом разом вже десять років. Говорила це раніше і готова повторити: я люблю Ліама і завжди буду любити. Зараз мені потрібно прийняти здорове рішення і залишити минуле позаду. Можете називати мене дівчиною, що танцює твер і селючкою, що багато матюкається, але я не брехуха. З гордістю можу сказати, що зараз я зовсім не та, що була раніше,
– підкреслила Майлі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 

Що відомо про розлучення Сайрус та Хемсворта?Заява про розірвання відносин зірок з'явилась в мережі 11 серпня. Тоді ж у ЗМІ заявляли, що пара тривалий час не могла ужитись під одним дахом всі 8 місяців подружнього життя, тому вирішила розлучитись. Того ж дня журналісти показали фотографії Майлі, яка відпочивала разом з блогеркою Кейтлін Картер (екс-невісткою Кейтлін Дженнер) в Італії, де цілувалась та обіймалась з дівчиною. Згодом Ліам дав офіційне підтвердження розриву, де зазначив, що розлучення – це їхня особиста справа. Незважаючи на вмовляння батьків пари, Ліам першим подав документи на розлучення, в той час як Майлі знайомила свою маму Тіш Сайрус з її новою дівчиною та завойовувала світ новим хітом про кардинальні зміни в житті.

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Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Майлі Сайрус
Джерело: LifeStyle 24
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