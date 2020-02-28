"Я люблю тільки тебе": Пономарьов заспівав свій популярний хіт разом з Винником у новому проєкті

Два українських виконавці – Олександр Пономарьов та Олег Винник – презентували свою першу відеороботу до пісні "Я люблю тільки тебе". Спільний трек артисти присвятили жінкам до 8 березня.

Новини про творчу колаборацію популярних українських співаків з’явились 26 лютого. Тоді ж представники Олега та Олександра зазначили, що назва спільного проєкту буде СО2 – співзвучна назва вуглекислого газу.

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Олександр Пономарьов та Олег Винник впродовж проєкту мають виконати декілька хітів один одного, а кожну пісню записувати з першого дубля і тільки наживо, щоб передати у записі всі емоції.

Кожен артист, який самостійно пише пісні, бачить творчість іншого виконавця по-своєму. Мені було цікаво заспівати композицію Олександра - дуже красиву і достойну. Я радий такій можливості, це чудовий досвід. Слава Богу, що є такий проект. Нехай він процвітає, тому що усе це робиться для людей,

– наголосив Винник.

У першому відео Олег та Олександр постали у чорно-білих тонах, як і всі інші майбутні ролики, що повинні вийти у найближчому часі. Так виконавці прагнуть дати можливість глядачеві не відволікатись на зовнішні елементи і змогли сконцентруватися на музиці. Цього разу вони виконали пісню Пономарьова "Я люблю тільки тебе".

Олег Винник та Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе: дивіться відео онлайн

Раніше представники артистів оприлюднили відео з Винником, Пономарьов та беквокалісткою Таюне, які разом виконали відому українську колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!".

Олександр Пономарьов, Таюне та Олег Винник – Добрий вечір тобі, пане господарю!: відео