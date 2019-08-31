Я мільйонер: Дзідзьо презентував запальний хіт – слова і відео

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Дзідзьо
Дзідзьо / Instagram / @dzidzio

Співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома), який знімається у танцювальному проекті "Танці з зірками 2019" у парі з Яною Цибульською, презентував новий відеокліп на пісню "Я Міліонер".

Відеокліп "Я Міліонер" з'явився на офіційному YouTube-акаунті виконавця у п'ятницю, 30 серпня.

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У ролику Дзідзьо співає про те, що виграв свій перший мільйон. Чоловік радіє грошам і танцюючи хизується своєю вдачею. У відеороботі з'являється також сусід в образі вовка, якого "давить зелена жаба" через заздрощі.

"Люди, хочете бути багатими – співайте мою нову пісню "Я Міліонер": вона як мантра - притягує гроші!" – наголосив Дзідзьо.

Дзідзьо – Я Міліонер: дивіться відеокліп

Дзідзьо – Я міліонер: читайте слова пісні

Опа-оп, гуляють всі,
Йолки-палки, бо мені
Заканало-повезло
Виграв мільйон в лото

Я собі за мільйон
Куплю модний телефон
І пошлю всім sms
Я купляю мерседес

Ой, ха-ха, хі-хі-хі-хі,
Всі завидують мені!
Жаба давить всіх,
бо я Виграв бабок до фіга!

Приспів:
Реально – це не сон,
Я виграв мільйон,
Від радості кричу-пищу: УРА!
Скачу, тішуся, як слон,
Бо я виграв мільйо!
Ой, супер-пупер я тепер Мі-Мі-Міліонер!

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Теги: LifeStyle Музика Дзідзьо
Джерело: LifeStyle 24
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