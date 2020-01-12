Я не хочу, щоб він бачив в мені лише дружину, – Шакіра зізналася, чому досі незаміжня

Колумбійська співачка виховує двох синів разом зі своїм обранцем іспанським футболістом Жераром Піке. Незважаючи на тривалі стосунки пара не поспішає йти під вінець. Виявляється, офіційного оформлення шлюбу не хоче сама Шакіра.

Знаменита співачка та танцюристка близько 10 років перебуває у стосунках з захисником "Барселони". За особистим життям зіркової пари спостерігає весь світ, а вони у свою чергу неодноразово давали приводи для пліток про розставання. Нещодавно пара стала гостями програми "60 Minutes", де розповіла, чому досі не наважилася на шлюб.

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За словами популярної виконавиці, офіційне оформлення стосунків лякає її. Вона побоюється, що стане для Жерара Піке дружиною, позбувшись не менш важливих ролей дівчини та коханої людини. Як стверджує Шакіра, відсутність шлюбу породжує у кожного з пари певний острах, що ці стосунки можна втратити.

Шлюб лякає мене. Я не хочу, щоб він бачив у мені лише дружину. Нехай краще сприймає мене як свою дівчину, кохану. Своєрідний заборонений плід. Я хочу тримати його в напрузі. Щоб він розумів, що все можливо і залежить тільки від його поведінки,

– зізналася артистка.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything's possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ — 60 Minutes (@60Minutes) 6 січня 2020 р.

Нагадаємо, що 42-річна Шакіра та 32-річний Жерард Піке разом проживають в маєтку в Барселоні та виховують спільних дітей 6-річного Мілана та 4-річного Сашу.

Близько двох років тому ширилися чутки про те, що Шакіра та Піке розлучились після семи років стосунків. Тоді, за словами інсайдерів, співачка зібрала речі і покинула їхній спільний будинок. Проте невдовзі закохані поспішили спростувати цю інформацію, опублікувавши чуттєві спільні кадри.