"Я не королева краси": Оля Фреймут розкрила секрет своєї вроди
Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла свій секрет, як подобатися людям та досягати своїх цілей.
Так, Фреймут опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram з цікавим підписом.
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На чорно-білій світлині Оля позує, сидячи на сходах, у довгій спідниці у вертикальну смужку і светрі та усміхається.
Посмішка завжди була моєю силою. Я, будемо відверті, не королева краси. Але посмішкою покоряла нескорених; досягала недосяжного; спрощувала конфлікти. Набурмошеним людям у житті таланить менше,
– зазначила зірка під знімком.
Шанувальники телеведучої погодилися зі словами Фреймут, що необов'язково вдала врода є секретом успіху.
"Щира усмішка і відверті розмови з людьми роблять дива", "Я теж не красуня і немолода, але своєю харизмою у компаніях таких красунь робила невидимками, що сама дивуюся", "У Вас дуже щира і гарна посмішка", – пишуть користувачі у мережі.
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia