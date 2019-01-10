"Я не королева краси": Оля Фреймут розкрила секрет своєї вроди

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла свій секрет, як подобатися людям та досягати своїх цілей.

Так, Фреймут опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram з цікавим підписом.

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На чорно-білій світлині Оля позує, сидячи на сходах, у довгій спідниці у вертикальну смужку і светрі та усміхається.

Посмішка завжди була моєю силою. Я, будемо відверті, не королева краси. Але посмішкою покоряла нескорених; досягала недосяжного; спрощувала конфлікти. Набурмошеним людям у житті таланить менше,
– зазначила зірка під знімком.

Шанувальники телеведучої погодилися зі словами Фреймут, що необов'язково вдала врода є секретом успіху. 

"Щира усмішка і відверті розмови з людьми роблять дива", "Я теж не красуня і немолода, але своєю харизмою у компаніях таких красунь робила невидимками, що сама дивуюся", "У Вас дуже щира і гарна посмішка", – пишуть користувачі у мережі.


Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Теги: Новини України LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: 24 канал
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