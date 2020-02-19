Я не люблю своє тіло, – Олександра Заріцька з гурту KAZKA прокоментувала свої пишні форми

Українська співачка Олександра Заріцька, яка є солісткою гурту KAZKA, відверто заговорила про свої пишні форми. Артистка заявила, що не в захваті від свого тіла, однак робить все для того, щоб схуднути.

Про це солістка гурту KAZKA заявила у програмі "Слава+", що виходить на ютуб-каналі "Люкс ФМ". За словами Олександри Заріцької, вона спокійно ставиться до хейтерів, які критикують її фігуру. Однак сама не сприймає себе з такими пишними формами.

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Я не сприймаю себе досі, я не люблю своє тіло на 100%. Я думаю, це проблема не тільки людей, що мають зайву вагу. Це проблема 99% людей. Просто невпевненість в собі, гонитва за ідеальним тілом,

– розповіла Олександра Заріцька.

Співачка не приховує, що не прагне бути худорлявою чи ідеально стрункою, а просто почуватись комфортно. Тому Олександра Заріцька займається спортом, що демонструє у мережі. Окрім цього, артистка розсекретила і вагу, яку б хотіла мати – 80 кілограмів.

"Мені потрібно просто відчувати себе комфортно, мені треба знати, що я можу на біговій доріжці пройти годину, що я можу нормально позайматися і у мене не буде задишки божевільної. Тому все-таки підтримувати себе дуже корисно… Я не можу сказати, що ви повинні важити всі 90, якщо ви хочете бути такою, як я. Мені комфортно, коли у мене 80 кілограмів. Зараз трошки більше, скажімо так. І зараз я дуже багато над цим працюю", – зазначила співачка.

Олександра Заріцька додала, що не комплексує через зайву вагу, адже тепер бодіпозитив став трендом. А от раніше зірка болісно сприймала критику суспільства.

"Раніше мені хотілося, щоб ніхто нічого не сказав, що я якась не така. Я дуже цього соромилася, я не знала, що сказати. Зараз я розумію, що нарешті настав наш час. Ми зараз живемо в такому світі, де можна бути будь-якою", – розповіла Олександра.

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