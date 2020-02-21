Я ніколи не пробачу брехні та фізичного насильства, в моєму житті це було, – Ксенія Мішина

Популярна українська акторка та переможниця телепроєкту "Танці з зірками 2019" Ксенія Мішина рідко розповідає про своє особисте життя. Вона виховує сина Платона, але про колишнього чоловіка майже не згадує. В новому інтерв'ю зірка поділилася подробицями минулих стосунків.

Ксенії Мішиній подобається перевтілюватися у негативних персонажів. Акторка знялася у серіалі "Ти тільки мій", прем'єра якого відбудеться 22 лютого на телеканалі "Україна". Перед показом стрічки зірка розповіла про кар'єру, сина та його батька в новому інтерв'ю.

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Нова роль Ксенії є дуже цікавою та незвичною. Вона грає дівчину, яка провела в колонії останні 12 років і нарешті вийшла на волю.

У мене така мстива місія – розплачуватися з усіма своїми ворогами, тими людьми, які посадили мене до в'язниці. І я намагаюся повернути своє минуле. Взагалі, звичайно, наш кінематограф бачить мене більше в антигероях. Але я люблю негативні ролі, бо, по-перше, я їх граю, а по-друге – в таких персонажах поле діяльності неймовірне,

– розповіла Ксенія.

Ксенія зазначила, що не згадує про батька свого сина тому, що вважає, що вони розійшлися, бо так треба було. Також вона додала, що він не спілкується з Платоном. За слова знаменитості, вона ніколи не змогла б пробачити чоловікові брехні та насильства.

Якщо ти довго живеш з чоловіком, якщо у вас сильний фізичний і душевний зв'язок – відчувається кожен момент. Жіноча інтуїція дуже тонка. Також фізичне насильство – в моєму житті було, і я цього ніколи не прийму,

– зізналася Мішина.

Щодо сина зірка зізналася, що не знає, як виховувати чоловіків, тому просто дарує йому любов.

Вважаю, що жінка може подарувати синові тільки турботу і любов, навчити якимось тонкощам душі,

– поділилася Ксенія.