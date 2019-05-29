Я рада, що об'єднала жінок, – Оля Полякова вперше прокоментувала створення політичної партії

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Сьогодні вранці знаменита українська співачка Оля Полякова приголомшила фанатів заявою про створення нею жіночої партії. Реакція прихильників зірки була доволі різноманітною, однак вона рішуче налаштована йти вперед разом зі своєю командою.

У прямому ефірі телеканалу "112" Оля Полякова вперше прокоментувала приголомшливу заяву про створення жіночої партії. Вона запевнила, що радіє, що змогла об'єднати жінок України.

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За її словами, у Верховній Раді було мало жінок і на її думку, парламент повинен наполовину складатися з осіб жіночої статі. Також вона зазначила, що світогляд жінок і чоловіків значно відрізняється і, якби жіночих партій було більше, війн у світі було б помітно менше. На питання, чому, на її думку, попередні жіночі партії були не успішними, Оля Полякова відповіла жартома.

Тому що у них не було такого лідера. Я змогла згуртувати близько 10 тисяч людей, навіть не заманюючи їх гречкою,
– заявила співачка.

Також поп-зірка не змогла не зачепити тему реакції у соцмережах.

Найбільше мене дратує, коли люди говорять "співаки полізли в політику, нехай краще співають". А вас не бентежить, що в парламенті сидять рекетири, а на посту президента була двічі судима людина? Людей бентежить людина, яка всі гроші заробила сама, зробила собі бізнес і не вкрала ні копійки,
– з роздратуванням відповіла Оля Полякова.

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Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова Парламентські вибори 2019
Джерело: LifeStyle 24
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