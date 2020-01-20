Я ревную, – Тіна Кароль збентежила Дана Балана на "Голосі країни"

Між тренерами "Голосу країни-10" Тіною Кароль і Даном Баланом давно виникла особлива симпатія. На прем'єрі шоу зірки вкотре прикували до себе увагу всіх глядачів, а поп-діва не приховувала, що ревнує колегу.

Перший випуск "Голосу країни-10" пройшов 19 січня 2020 року. Прем'єра шоу відзначилась фурором, адже тисячі українців хотіли переглянути, які вокалісти потраплять у наступний етап проєкту та поборються за головний кубок. Не меншу цікавість викликали і стосунки між тренерами Тіною Кароль і Даном Баланом, які не приховують ніжності один до одного.

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Після запального виступу учасниці Василіси Старшової та її провокації щодо Дана Балана судді поцікавились, чи поп-діва не ревнує свого колегу. Відповідь викликала гучні овації у залі.

Так, я ревную, – зізналась Тіна Кароль.

На таке зізнання відреагувала Настя Каменських, яка зазначила, що поп-діва така інша поряд з харизматичним Даном Баланом. А от сам артист вирішив ніжно прокоментувати слова Тіни.

"Моя рідна кенгуруша, ти ж знаєш, це був... Ти збентежила мене, перший раз за багато років. Це нові почуття, яких я раніше не мав. Це з'явилось і мене надихнуло. Коли вона поряд, я гублюся", – розповів Дан Балан.

За словами молдовського співака, на хвилі симпатії до Тіни Кароль він написав окремий альбом, який презентує до кінця 2020 року. Платівку Дан Балан присвятить українській артистці.

Дивіться відео, як Тіна Кароль збентежила Дана Балана:

Тіна Кароль та Дан Балан були суддями "Голосу країни-9". Саме під час вокального шоу запальний артист приділяв особливу увагу українці: Дан Балан дарував квіти, танцював та співав їй пісні. Він не приховував, що має сильні почуття до Тіни Кароль, однак роману між ними немає. Після завершення проєкту Дан Балан заявив, що найкраще, що було на "Голосі" – це його колега. Відтак у мережі припустили, що Дан закохався, а дуетна пісня "Домой", яку вони виконали восени 2019 року, – черговий знак уваги. Водночас сама Тіна Кароль запевняла: у її серці є місце тільки для одного чоловіка – її сина Веніаміна.