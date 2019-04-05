Я самотня близько десяти років, – 43-річна Шарліз Терон прокоментувала своє особисте життя

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / Getty Images

Голлівудська акторка та фотомодель Шарліз Терон відвідала церемонію нагородження CinemaCon Awards, що пройшла у Лас-Вегасі напередодні. Під час фотосесії на червоній доріжці 43-річна зірка поспілкувалася із журналістами, де під час розмови дала відповіді на питання про своє особисте життя.

Шарліз Терон прибула на премію CinemaCon Awards 2019 не просто як глядачка красивого дійства, а як переможниця у певній номінації. 43-річна зірка та її колега Сет Роген отримали нагороду у категорії "Найкращі комедійні актори" за зйомки у фільмі Long Shot ( "Та ще парочка"). Однак під час світського заходу Шарліз Терон не лише позувала перед папараці, а й не відмовилася дати коментар щодо її особистого життя.

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Як повідомляє Just Jared, знаменитість зізналася, що на даний момент вона не перебуває у стосунках.

Я самотня вже близько десяти років. Просто хтось повинен "виростити" мені пару і підвести познайомитися. Я абсолютно доступна,
– зізналася 43-річна Шарліз Терон.

Варто відзначити, що в січні 2019 року їй приписували роман з 55-річним Бредом Піттом. Однак пізніше вона зізналася, що вона не перебуває в стосунках і це не більше, ніж вигадки ЗМІ.

 

 
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Теги: LifeStyle Голлівуд Шарліз Терон
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