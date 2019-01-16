"Я скоро повернусь": донька Майкла Джексона прокоментувала свою госпіталізацію

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Дочка Майкла Джексона Періс прокоментувала свій стан
Дочка Майкла Джексона Періс прокоментувала свій стан / Instagram/ @parisjackson

20-річна Періс Джексон несподівано потрапила в лікарню. Причиною госпіталізації стало емоційне перевантаження. Дівчина зізналася, що з нею трапилося насправді і якій інформації не варто вірити.

Напередодні стало відомо, що 20-річна дочка легендарного поп-співака Майкла Джексона потрапила в лікарню. Як повідомляли іноземні ЗМІ, Періс не змогла справитися зі складним періодом в житті і їй потрібна допомога спеціалістів.

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На своїй сторінці в Instagram зірка новий опублікувала знімок, під яким пояснила шанувальникам, що трапилося насправді і зазначила, що деякі ЗМІ відверто перебільшують. До слова, на світлині Періс Джексон постала разом із собакою, однак свого обличчя вона вирішила не показувати.

ЗМІ, як завжди, все перебільшили. Так, я взяла перерву в роботі, соціальних мережах і спілкуванні телефоном, оскільки іноді цього дійсно стає занадто багато в житті. Кожен має право на перерву. Але я щаслива і здорова, я почуваюся краще, ніж коли-небудь! У нас із Габріелем є нова музика, якою ми хочемо поділитися із вами. Сподіваюся, що Новий рік почався у вас з любові, світла і всіх благ. Я скоро повернусь,
– написала 20-річна донька Майкла Джексона на своїй сторінці в соціальних мережах.

 
Теги: LifeStyle Голлівуд Періс Джексон
Джерело: 24 канал
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