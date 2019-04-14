Я сувора мама, – Джамала розповіла про перший день народження сина

Українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала розповіла подробиці святкування першого дня народження її первістка Еміра-Рахмана.

Джамала зізналася в інтерв'ю у "Світському житті", що з чоловіком не планували гучне свято та вирішили провести цей день в оточенні найближчих людей.

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"Я взагалі не планувала нічого святкувати. Так вийшло, що дівчина написала мені у соціальній мережі, що вона хоче допомогти нам влаштувати свято. Вона зробила для нас декорації, банер та навіть торт спекла", – наголосила артистка.

За її словами, Еміру-Рахману подарували багато подарунків на день народження, але вона – "сувора мама і видає іграшки раз на місяць".

Також вона додала, що багатьох дивує незвичайне ім'я її сина, а часом хлопчика сприймають за закордонного принца.

"Довге ім’я сина сприймають як щось королівське. Але ми не виховуємо його як принца", – пояснила Джамала.