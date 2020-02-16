Я весь час борюся з почуттям материнської провини, – Кейт Міддлтон дала відверте інтерв'ю

Герцогиня Кембриджська вперше стала героїнею шоу "Щаслива мама, щаслива дитина". У прямому ефірі Кейт Міддлтон розповіла про труднощі материнства та свої три вагітності. Як і будь-яка жінка, вона акцентувала увагу на тому, що не існує ідеальних матерів, просто у всьому варто шукати баланс.

Як передає The Daily Mail, інтерв'ю у Кейт Міддлтон наважилась взяти письменниця і ведуча Джованна Флетчер. Саме вона порушила питання виховання дітей та труднощів, з якими стикається герцогиня Кембриджська з трьома нащадками. Дружина принца Вільяма в перші хвилини бесіди зізналась, що її, як і всіх матерів, тривожить почуття провини через свої дії чи слова.

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"Так, безумовно, я весь час борюся з почуттям материнської провини. Я думаю, що матері, які стверджують, що не відчувають його, насправді просто брешуть. Це почуття починає переслідувати вас з того самого моменту, як у вас тільки з'являється дитина. Поряд з цим я також відчуваю величезну відповідальність. Я так багато дізналася за останні кілька років, що зараз виразно робила б все по-іншому, навіть під час своїх вагітностей. Емоційне благополуччя матері безпосередньо позначається на дитині. Під час третьої вагітності я розуміла це набагато краще, ніж під час першої", – відверто розповіла Кейт Міддлтон.

Окрім цього, герцогиня зізналась, що важливо знаходити час для своїх нащадків. Адже з дитинства вони не будуть пам'ятати добробут в сім'ї чи щось матеріальне, зате залюбки згадуватимуть спільні походи в парк чи відпочинок.

"Я з дитинства пам'ятаю, як важливо робити найпростіші речі, наприклад, ходити на спільні прогулянки з дітьми. Як батьки, ми завжди повинні пам'ятати, що, незважаючи на всі складності, наші діти на все життя запам'ятовують саме такі найпростіші моменти. Я намагаюся ніколи про це не забувати. У мене є одна мила фотографія Шарлотти, на якій вона нюхає дзвіночок, – саме такі моменти дуже багато для мене значать. Я намагаюся кожен день відзначати щось подібне, навіть якщо це щось незначне і у мене зовсім немає на це часу", – поділилась вона.

Що ви запам'ятали зі свого дитинства? Як ви сидите над домашнім завданням на вихідних чи як разом з батьками готуєте сосиски на вогні? Я б хотіла, щоб мої діти запам'ятали нас сім'єю, яка разом йде на пляж. Не хотілося б, щоб в їхній пам'яті залишилися моменти, пов'язані зі стресовою ситуацією в будинку,

– додала Кейт Міддлтон.

У шоу герцогиня Кембриджська також пригадала труднощі, з якими стикнулась під час вагітності. Кейт Міддлтон не приховувала, що мала жахливий токсикоз, від якого вона щодня страждала. Принц Вільям бачив, наскільки складно його дружина переносить вагітність та дуже підтримував її у цей час.

"Вранці у мене була дуже сильна нудота, так що я була явно не найщасливішою з вагітних. Це безперечно був виклик як для мене, так і для близьких членів сім'ї. Вільям бачив, як я страждаю, але не розумів, як мені допомогти. Я дійсно була хвора, практично нічого не їла. Але моє тіло змогло віддати все необхідне для того, щоб виростити прекрасну нове життя", – згадала Кейт Міддлтон.

Інтерв'ю було частиною роботи герцогині Кембриджської в рамках ініціативи 5BigQuestions. Кейт Міддлтон запустила опитування серед британців, які мають дітей, та поцікавилась методами та труднощами виховання нащадків. Окрім цього, представниця монархії на власному прикладі хоче показати, що бути чудовою, але не ідеальною мамою, – просто. Тому вона залюбки розповідає, як їй вдається поєднати роботу в королівській родині з вихованням принців Луї та Джорджа, а також принцеси Шарлотти.