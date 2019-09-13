Я відчувала, що мене там не хочуть: Ольга Фреймут розповіла, чому пішла з "Нового каналу"

Українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла глядачам, чому вона пішла з "Нового каналу" та чим зумовлений її перехід на проросійський канал "Інтер".

У серпні Ольга Фреймут здивувала усіх прихильників своїм переходом на скандальний телеканал "Інтер". Користувачі таким вибором своєї прихильниці були дуже обурені. Нещодавно Фреймут розповіла в рамках конференції на "Кп в Україні", які чинники спонукали зробити її такий вибір.

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Зовсім скоро, 17 вересня, на "Інтері" стартує програма "Роман з Ольгою", де компанію ведучій складе інший журналіст – Роман Кадемін. Телеведуча чесно зізналася, чому покинула "Новий канал". За її словами, на каналі, де генеральним директором працює її чоловік вона завжди відчувала дискомфорт.

Я потрапила не в те місце. Мені було там дуже погано. Всі казали: "Боже, дружина гендиректора каналу, це так добре!". Але я постійно відчувала, як на мене косо дивляться, як колеги, яких я щиро любила, просто відверталися від мене. Я відчувала, що мене там не хочуть,

– заявила Фреймут.

Як повідомила телеведуча, на телеканалі "Інтер" їй запропонували проєкт, який їй був цікавий. Телеведуча абсолютно не вважає телеканал проросійським, в політику не втручається, адже для неї це поле для маніпуляцій. Її більше цікавлять люди, їхні стосунки, і саме "Інтер" дав їй цю можливість.

Українське ток-шоу "Оля", яке транслювалося на "Новому каналі", за словами телеведучої було не рейтинговим, хоча вона й вважає його своїм найкращим продуктом. Цифри не росли, і тоді вона точно з чоловіком вирішила, що хоче його закрити і більше не продовжувати.

Коли вона йшла з "1+1", генеральний директор каналу Олександр Ткаченко сказав їй, що чоловік та дружина не повинні працювати на одному каналі, на що Фреймут спочатку обурилася, а тепер і сама закликає не працювати парам на одній роботі, якщо є така можливість.



Чоловік Ольги Фреймут – Володимир Локотко

"Люди, які кажуть, що "вона пішла на проросійський канал" просто не мій глядач", – зазначає ведуча.

На прес-конференції Ольга Фреймут розповіла про роботу із журналістом Романом Кадеміном. Під час їхнього промо-ролика виделка ледь не потрапила ведучій в очі. Був кадр, де Роман повинен був кинути ніж, а вона мала зловити його виделкою, втім, виделка летіла просто в очі.

Згадала телеведуча і про побут зі своїм чоловіком Володимиром, з яким виховує двох діток та старшу доньку Злату від першого шлюбу.

Коли на чоловіка розлютилася, розбила фарфор. Я збираю антикварні порцелянові чашечки, потягнула за ящичок – і все: 4 чашки і 3 блюдця вщент. Одна з них була XIX століття. Володимир тоді ще сказав: нічого, не плач, буде привід нові купити,

– розповіла ведуча.

Відомо, що "Роман з Ольгою" – це психологічне ток-шоу про стосунки чоловіків та жінок. За словами Фреймут, вона трохи спеціалізується у чоловічій психології, і не проти б отримати освіту психолога. Головне у ток-шоу – це стосунки, тож ведучі будуть підтримувати своїх героїв та давати їм цінні поради.



Фреймут на знімальному майданчику ток-шоу "Роман з Ольгою"