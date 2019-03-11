Я закінчив з тобою назавжди, – Дан Балан різко відповів Потапу під час суперечки

Перший ефір "вокальних боїв" шоу "Голос країни9" відбувся в неділю, 10 березня. Після виступу дівчат з команди Потапа тренери розкритикували їхнє виконання. А наставник у свою чергу не зміг стримати емоцій та вступив у суперечку з Даном Баланом та Монатіком.

Оскільки тренери шоу "Голос країни 9" набрали повний склад своїх команд, а деякі навіть запросили екстра-учасників, прийшла пора влаштовувати "вокальні бої" на співочому рингу. У восьмому випуску між тренерами вирували справжні пристрасті, оскільки їхні думки щодо виступів учасників трішки різнилися. Так, після виступу Карини Арсентьєвої та Катерини Гудим, які є учасниками команди Потапа, між тренерами вибухнула палка суперечка.

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Монатік порекомендував продюсерові додавати до виступу більше власного "співочого почерку", аргументувавши це тим, що такі "родзинки" йому до вподоби. А Дан Балан додав, що його не зачепив їхній виступ, попри те, що він обожнює пісню, яку вони виконували.

Після коментарів зіркових тренерів Потап піднявся зі свого крісла і вступив у дискусію з суддями. Він намагався пояснити їм, що їхня критика могла образити дівчат і замість того, щоб так різко висловлюватися на їхню адресу, краще було б сказати це йому.

Коли ти працюєш з людьми, учасниками, то кожен з них – це велика планета. Ці планети – прекрасні і те, що ви наговорили їм – некрасиво, тому що це чудові дві дівчинки,

– сказав Потап.

Після цього Дан Балан відповів продюсеру, що він не зміг гідно прийняти критику в свою сторону і суперечка між ними розгорілася ще більше. Потім Потап запитав у молдавського співака: "Ти закінчив?", на що Дан Балан відповів йому: "Я закінчив з тобою назавжди".

Дивитися відео виступ Карини Арсентьєвої та Катерини Гудим (суперечка Потапа, Дана Балана та Монатіка):