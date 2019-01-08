Я закохалась, – вокалістка гурту KAZKA розбурхала мережу несподіваною заявою

Перед Нацвідбором до Євробачення 2019 солістка популярного гурту KAZKA зробила несподівану заяву. У мережі Олександра Зарицька зізналась, що закохана.

Як відомо, гурт KAZKA побореться за можливість представити Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2019, який пройде в Ізраїлі. Та поки перший етап шоу не розпочався, учасники колективу вирішили відпочити, щоб з новими силами приступити до боротьби. Зокрема, солістка гурту, Олександра Зарицька, вирушила до екзотичної Шрі-Ланки, де не тільки медитує, але й розбурхує мережу.

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На своїй сторінці в Instagram зірка зробила несподіване зізнання. За словами Олександри Зарицької, вона закохалась. Водночас розсекречувати ім'я чоловіка артистка поки не має наміру.

Я закохалась. Він неймовірний і такий сильний! В його обіймах хочеться тонути. Як із цим жити?

– заявила Олександра Зарицька.

До неоднозначного допису співачка додала досить пікантне фото. Перед камерою Олександра Зарицька позувала оголена у ванній.

Такий допис солістки гурту KAZKA розбурхав мережу. Її прихильники у коментарях розділилась на дві групи: одні радили Олександрі оберігати свої почуття та отримувати задоволення, інші ж засмутились, бо артистка може менше часу приділяти вокальній кар'єрі.

Що відомо про гурт KAZKA?

Колектив з Києва, який був заснований Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем у 2017 році, згодом до них приєднався Дмитро Мазуря. Група виконує усі пісні українською мовою. У 2014 році солістка гурту взяла участь в проекті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось взяти участь в кастингу шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру проекту.



Вже на початку 2018 року гурт отримав музичну премію YUNA 2018 в категорії "Відкриття року", а також став "Дебютом року 2017" за версією музичного видання Karabas Live, отримав відзнаку в номінації "Нові імена" за версією музичної премії "Золота Жар-Птиця".