Я закохалась, – вокалістка гурту KAZKA розбурхала мережу несподіваною заявою

354
Вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька
Вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька / Instagram / @kazka.band

Перед Нацвідбором до Євробачення 2019 солістка популярного гурту KAZKA зробила несподівану заяву. У мережі Олександра Зарицька зізналась, що закохана.

Як відомо, гурт KAZKA побореться за можливість представити Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2019, який пройде в Ізраїлі. Та поки перший етап шоу не розпочався, учасники колективу вирішили відпочити, щоб з новими силами приступити до боротьби. Зокрема, солістка гурту, Олександра Зарицька, вирушила до екзотичної Шрі-Ланки, де не тільки медитує, але й розбурхує мережу.

Читайте також: Хто поїде на відбір Євробачення 2019 від України: список учасників

На своїй сторінці в Instagram зірка зробила несподіване зізнання. За словами Олександри Зарицької, вона закохалась. Водночас розсекречувати ім'я чоловіка артистка поки не має наміру.

Я закохалась. Він неймовірний і такий сильний! В його обіймах хочеться тонути. Як із цим жити?
– заявила Олександра Зарицька. 

До неоднозначного допису співачка додала досить пікантне фото. Перед камерою Олександра Зарицька позувала оголена у ванній. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Такий допис солістки гурту KAZKA розбурхав мережу. Її прихильники у коментарях розділилась на дві групи: одні радили Олександрі оберігати свої почуття та отримувати задоволення, інші ж засмутились, бо артистка може менше часу приділяти вокальній кар'єрі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

Що відомо про гурт KAZKA?
Колектив з Києва, який був заснований Олександрою Заріцькою та Нікітою Будашем у 2017 році, згодом до них приєднався Дмитро Мазуря. Група виконує усі пісні українською мовою. У 2014 році солістка гурту взяла участь в проекті "Голос країни-4", а в 2017 році музикантам вдалось взяти участь в кастингу шоу "Х-фактор-8" з авторською піснею "Свята" і в команді Андрія Данилка успішно дійти аж до 5 прямого ефіру проекту.

Вже на початку 2018 року гурт отримав музичну премію YUNA 2018 в категорії "Відкриття року", а також став "Дебютом року 2017" за версією музичного видання Karabas Live, отримав відзнаку в номінації "Нові імена" за версією музичної премії "Золота Жар-Птиця".

Теги: LifeStyle Новини України Зіркові романи Музика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
10 січня 17:15 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
51555
Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
10 січня 13:00 Як знімали найкращі фільми 2018 року: вражаючі фото та відео з-за лаштунків
Альона Захарова 1242
Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
9 січня 17:00 Кейт Міддлтон – 37! Топ-5 королівських правил, які ніколи не порушує герцогиня
Юлія Девда 3035
Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
9 січня 14:31 Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд
Анастасія Манюхіна 1036
Zara: історія успіху світового бренду
9 січня 13:01 Zara: історія успіху світового бренду
Марія Ягодка 1905
Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
8 січня 22:04 Топ-5 різдвяних книжок: як посилити атмосферу зимових свят
Євгенія Мазур 1097
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук