Я збираюсь старіти природним шляхом: чому Пінк проти пластичної хірургії

Епатажна американська співачка на особистій сторінці в твіттері опублікувала серію дописів, у яких звернулася до себе самої. Її монолог стосувався змін у зовнішності, яких не уникнути з віком. Незважаючи на недоліки, виконавиця запевнила, що не буде вдаватися до пластики.

У вересні минулого року Пінк відзначила своє 40-річчя. Попри вік, вона має приголомшливий вигляд та спортивне підтягнуте тіло. Проте питання старіння, очивидно, хвилює співачку. Цій темі вона присвятила кілька дописів у своєму твіттері та подискутувала з собою стосовно того, які змінилося її обличчя.

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Варто зазначити, що знаменитість завжди вирізнялася бунтарською поведінкою та непокорою численним суспільним канонам. Зараз вона відверто шкодує про вчинки часів своєї бурхливої молодості. Зараз Пінк розуміє, що тепер всі її сміливі експерименти позначилися на зовнішньому вигляді.

Люба, ти старієш. Я бачу ці лінії на твоєму обличчі, особливо, коли ти посміхаєшся. У тебе збільшується ніс... І ти якось дивно виглядаєш (і відчуваєш себе). Але цей ніс і ці зморшки, коли ти смієшся... І так, ти ідіотка – ти курила,

– написала виконавиця.

Незважаючи на те, що у своїй зовнішності зірку влаштовує далеко не все, вона розуміє, що не готова пожертвувати емоційністю та широким спектром емоцій заради штучних ідеалів краси. Вона пожартувала, що хоче, щоб діти знали, як виглядає матуся, коли злиться.



Співачка Пінк з чоловіком і дітьми / Instagram / @pink

Проте Пінк сміливо може пишатися своїм тілом та фізичною підготовкою, адже їй досі вдається виконувати складні трюки під час виступів на сцені. Вона переконана, що за нею ніколи не було закріплено образу спокусниці, але вона незмінно вирізняється своєю життєвою позицією та індивідуальністю.

Мені пощастило, бо я ніколи по-справжньому не залежала від своєї зовнішності. Я знала, що мій талант і моя індивідуальність набагато важливіше, ніж моє обличчя. Так що приєднуйтесь, я збираюся старіти старомодним природним шляхом,

– зізналася зірка.