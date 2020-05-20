Як хлопчисько: бунтівниця Майлі Сайрус змінила імідж

Американська співачка Майлі Сайрус часто експерементує зі своєю зовнішністю та завжди епатує в мережі. Цього разу вона підстриглась у стилі пікс-маллет, яку вважають одним із трендів 2020 року.

Автором нової зачіски стала мама Майлі Сайрус – Тіш. Зіркова матуся погодилась стати домашнім перукарем для співачки, щоб там не покидала будинок в час карантину, повідомляє Vogue. Спочатку артистка просила приїхати в Каліфорнію свою перукарку, але там не змогли виїхати через карантинні обмеження. Тому до справи взялась 53-річна Тіш Сайрус, яка є дуже близькою подругою своїй 27-річній доньці, та стилістка Саллі Хершбергер, яка контролювала процес через FaceTime.

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Хоч і стрижка вийшла не ідеальною, але стилістка назвала її доволі креативною. Головне, що вона дуже сподобалась епатажній Майлі, яка часто змінює форму зачіски. Нещодавно у неї була класична зачіска маллет.

У виданні Cosmopolitan переконують, що ця стрижка особливо буде на піку популярності у 2020 році. Її вже встигли "приміряти" на себе Біллі Айліш та Барбі Феррейра.

Як зробити стрижку пікс-маллет вдома

Стилістка Саллі Хершбергер, яка часто працює над волоссям таких зірок, як Мега Раяна, Джиммі Феллона і Тома Круза, розповіла, що для такої стрижки потрібні гострі ножиці, бритва, гребінець, кілька шпильок і пульверизатор. І бажано – пильне око професіонала хоча б через відеозв'язок.

Замість того, щоб просто дати їм покрокові інструкції, я показую, як правильно вправлятись ножицями. Я вважаю, що демонстрація дозволяє клієнту отримувати кращі результати. Головне правило – менше, та краще, а основна ідея полягає в тому, щоб працювати поступово, невеликими ділянками,

– пояснила зіркова стилістка.