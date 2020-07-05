Як завоювати жіноче серце: Дана з "Холостяка-10" назвала свої критерії при виборі чоловіка
Фіналістка десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Дана Оханська відверто розповіла шанувальникам, на які критерії звертає увагу при виборі чоловіка. Дівчина зазначила, що любить, коли її дивують.
Дана неодноразово розповідала про те, що відбувалося на "Холостяку" за кадром, ділилася емоціями. Після закінчення проєкту Оханська почала активно розвивати свою інстаграм-сторінку. Тепер майже 130 тисяч користувачів мережі з нетерпінням чекають на її дописи.
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У новій публікації ексхолостячка вирішила назвати основні критерії, якими вона керується при виборі чоловіка, з яким прагнутиме побудувати серйозні стосунки.
На що звертає увагу при виборі чоловіка Дана Оханська?
- Вміння дивувати.
Дівчина зазначила, що радіє маленьким приємним сюрпризам.
- Відчуття спокою.
Дана каже, що в чоловікові обов'язково має бути врівноваженість, яка допоможе відчувати себе поруч із ним спокійно. Оскільки вона є дуже емоційною, то поруч має бути протилежна їй людина, для зберігання балансу.
- Почуття гумору.
Для Оханської важлививий цей пункт у чоловіках, гумор може бути навіть саркастичним.
- Галантність.
У цьому слові Дана розуміє відчинення дверцят автомобіля, пропуск дівчини вперед тощо.
- Конкретність в намірах та планах.
Напевно, кожна дівчина прагне зрозуміти, яким її обранець бачить спільне майбутнє.
- Відчуття захищеності і впевненості у завтрашньому дні.
Дана зазначила, що не має на увазі мільйони та неймовірні статки, проте для неї важливий достатній фінансовий рівень чоловіка.