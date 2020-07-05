Як завоювати жіноче серце: Дана з "Холостяка-10" назвала свої критерії при виборі чоловіка

Фіналістка десятого сезону романтичного шоу "Холостяк" Дана Оханська відверто розповіла шанувальникам, на які критерії звертає увагу при виборі чоловіка. Дівчина зазначила, що любить, коли її дивують.

Дана неодноразово розповідала про те, що відбувалося на "Холостяку" за кадром, ділилася емоціями. Після закінчення проєкту Оханська почала активно розвивати свою інстаграм-сторінку. Тепер майже 130 тисяч користувачів мережі з нетерпінням чекають на її дописи.

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У новій публікації ексхолостячка вирішила назвати основні критерії, якими вона керується при виборі чоловіка, з яким прагнутиме побудувати серйозні стосунки.

На що звертає увагу при виборі чоловіка Дана Оханська?