Британська співачка Адель рідко демонструє публіці своє життя. Після розлучення з чоловіком вона досі жодного разу не показала свого сина, а також не показує реально життя поза інстаграмом. Втім, фанати завжди можуть побачити результати її приголомшливого схуднення, яке вже вразило всю мережу.

Маєток співачки Адель розташований у самому центрі Голлівуду – районі Беверлі-Гіллз. Саме тут живуть топові зірки музичної індустрії та кінематографу. Втім, якщо особняки інших зірок відзначаються масштабами будівництва, басейнами чи розкішним видом на Лос-Анджелес, то у Адель, за деякими мірками, все доволі "скромно". Про це пишуть на JetSetter.

До теми Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес переїхали в Малібу: фото розкішного маєтку

Двоповерховий будинок за 10,7 мільйонів доларів вміщує у собі 5 спалень та 6 ванних кімнат, кухню та бібліотеку. Відомо, що будинок спроектував архітектор Едвін Філдс ще на початку 60-х років минулого століття. Навколо будинку є великий сад з пальмами та іншою рослинністю. Також є невеликий басейн, альтанка та гаражне приміщення. У маєтку Адель є чимало вишуканих речей, зокрема меблі, стилізовані на французький лад, неймовірна колекція книг та вінтажні речі, які додають затишку будинку.

Дивіться фото будинку Адель в Беверлі-Гіллз:

Ймовірно, у будинку живе лише сама 32-річна Адель та її 7-річний син Анджело Едкінс. Раніше Адель часто проводила час у своїй рідній Великій Британії, але зараз на знімках в мережі її все частіше можна побачити у Голлівуді.