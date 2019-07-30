Як актору Тому Крузу вдається зберігати ідеальну фізичну форму: прості секрети

Люди з віком старіють та втрачають фізичну форму, але Том Круз, схоже, один із тих небагатьох щасливчиків, кому про це забули розповісти. Коли до 60 років уже рукою подати, актор залишається супер-активним не тільки на екрані – скелелазіння, байдарки, автоспорт, фехтування.

Як Том Круз залишається таким молодим та енергійним?

1. Фізична активність

Від цього не втекти, скільки здорової їжі в себе не закидай. В актора, до слова, цікавий підхід до тренувань у залі. Він тягає залізо часто – по кілька разів на тиждень, утім впродовж лише 9-ти місяців у рік. Решта три – така собі відпустка.

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При цьому практично щодня, незалежно від пори року, Круз пробігає по три кілометри і, звісно, на фоні усього цього не забуває про свої активні хобі.



Том Круз з дружиною Кеті Холмс

Нам з вами і не треба підтримувати настільки хорошу форму, щоб круто виглядати у ролі спецагента. Достатньо буде почуватися здоровим та якомога довше залишатися активним. Для цього вистачить бодай двічі на тиждень зазирати у зал чи майданчик і ходити, ходити, ходити. Не має часу, сил, бажання на біг, плавання чи велосипед – бодай би проходьте по кілька кілометрів у день і буде вам щастя.

Овочі – основа раціону Тома Круза

Кожнісінький свій прийом їжі, щоб це не було: риба, м’ясо чи що завгодно, Том Круз супроводжує порцією овочів. В нашому сприйнятті список останніх часто обмежується помідорами і огірками, та насправді у цьому переліку десятки пунктів, тому меню є різноманітним і не набридає.



Том Круз

Наприклад, спаржа – звичний продукт на столі актора. У нас це не надто популярний овоч, утім на заході це нині модна фішка. Спаржа має що запропонувати нашому організмові, не даремно ж французькі королі середньовіччя, за легендами, дозволяли їсти цей овоч лише дворянській еліті.

Як і у інших зелених овочах, у спаржі багато клітковини, що допомагає чистити наш організм. Усього в ста грамах цих стручків більше третини добової норми вітаміну Ка. А ще дуже багато кремнію. Цей елемент бере безпосередню участь у формуванні кісток.



Спаржа дуже корисна

А ще можете їсти часник. Цей продукт давно прописався у меню тих, хто слідкує за власним здоров’ям і навіть Том Круз тут не виняток.

Чому варто їсти часник?

Часник може посприяти при застуді, позитивно впливає на серце та судини. Він допомагає роботі мозку і покращує пам’ять. Часник має антипаразитарні властивості (якщо зробити його постійною частиною свого раціону, від часнику дійсно можна отримати чимало дивідендів у довгостроковій перспективі).

Проте часник варто уникати людям із проблемним шлунком та хронічним панкреатитом. І навіть якщо ви цілком здоровий, не слід їсти його на голодний шлунок.

Як знищити неприємний запах від часнику? Достатньо просто разом із часником, або одразу після нього, з’їсти лимон. Суцільна користь і ніяких неприємних ситуацій.

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Тому варто брати приклад із Тома Круза і зацікавитися спаржею, зокрема, а ще краще овочами, загалом. Вже цього може вистачити, аби покращити якість власного життя. Додайте сюди ще й постійну фізичну активність і вже жодна місія не здаватиметься нездійсненною.

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