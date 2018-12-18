Як актрисі Дженніфер Еністон вдалося позбутися зайвої ваги, не обмежуючи себе у раціоні

Серіал "Друзі" – один з найуспішніших в історії телебачення: 10 сезонів, майже 250 серій. Усі – з величезними рейтингами. Тріумфи в престижних преміях "Еммі" та "Золотий глобус", контракти на мільйон доларів за одну серію для акторів й головне – просто шалена любов фанів. Шестеро головних героїв серіалу стали кумирами.

Наймодніша у цій компанії – Рейчел. Стильна красуня з ідеальною фігурою заворожувала чоловіків та вражала жінок. На щастя фанів, акторка Дженніфер Еністон, яка блискуче втілила роль Рейчел Грін, ніколи не приховувала секретів свого розкішного вигляду. Її шлях до здоров'я та вроди – цілком доступний для усіх. Тут немає зіркових витребеньок: усе просто, але зі смаком.

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Головна ідея – повна відмова від продуктів, які не несуть користі. З власного раціону потрібно виключити: фаст-фуд, солодкі газовані води, сири жирних сортів. А також цукор, сіль, вироби з муки та картоплю. Щоправда, останній пункт вже не актуальний, адже сучасна наука реабілітувала картоплю в очах прихильників здорового життя.



Дженніфер Еністон

Нехай Дженніфер і попрощалася з картоплею, та вона ніколи не приховувала, що любить поїсти й відмовлятися від смачної трапези акторка не збиралася. Тому список продуктів, які вживати можна – не менший за перелік заборонених страв. Еністон смакував бурий рис, цільнозернові крупи, овочі, мед, горіхи, молочні продукти, м'ясо птиці, телятина й, як не дивно, свинина. Куди ж у зірковому меню без риби: улюблені сорти Дженніфер – хек та щука.



Дженніфер Еністон

Навіть попри завантажений та нестабільний графік акторка завжди намагалася харчуватися правильно і зі смаком: три повноцінні прийоми їжі й два перекуси. Дженніфер також допомагала й іншим друзям зі серіалу. Кортні Кокс, яку фани знають як Моніку, розповіла, що усі 10 років зйомок Еністон пригощала її своїм фірмовим салатом "Кобб". Готувала Дженніфер популярну у США страву по-особливому. Калорійний бекон вона замінила дієтичним м'ясом індички. А до класичних компонентів салату (авокадо, яєць, курки, помідорів та сиру із пліснявою) додала ще й боби.



Кортні Кокс та Дженіффер Еністон



Бобові багаті на клітковину, яка з поміж іншого допомагає нормалізувати рівень холестерину у крові. Вітаміни групи В позитивно впливають на роботу головного мозку. Бобові є чи не головним рослинним джерелом білків, тож незамінні для тих, хто обрав шлях веганства. Повністю закрити потребу людського організму у білку вони, щоправда, все одно не можуть.

Дженніфер не вигадувала велосипед й у занятті спортом. Вона його просто використала. У хорошу погоду – прогулянки на велосипеді, в дощ чи холод – велотренажер. Навіть неспішне катання дозволяє спалити понад 200 кілокалорій за годину. Двоколісний став другом акторки, бо дозволив Еністон нарешті позбутися кількох сантиметрів у стегнах та сідницях. Саме ці м'язи отримують чи не найбільше навантаження під час катання.



Дженіффер Еністон

"Важко знайти людину з більш шкідливими звичками у харчуванні, ніж у мене. Я виросла на чізбургерах і картоплі фрі. Майонез поглинала у неймовірних кількостях", – зазначала актриса.



Дженніфер кардинально змінила своє життя. Розпочала зі здоров'я і це миттєво дало результат. Перейшовши на здорове харчування, Еністон позбулася зайвої ваги й отримала роль у "Друзях".

Тепер, у майже 50 років, вона досі є зіркою Голлівуду, яка продовжує вражати ефектною формою. А головне – заради здоров'я та успіху їй не довелося нічим жертвувати. Одні смачні страви вона просто замінила іншими, здобувши корисні та цікаві хобі.

Якими видами спорту займається Дженніфер, щоб підтримувати себе у формі – дивіться у програмі.