Як би Катя Осадча виглядала з темним волоссям: яскраве перевтілення ведучої

Всі прихильники звикли бачити телеведучу Катерину Осадчу зі світлим волоссям. Однак і вона полюбляє експериментувати з іміджем та показала, як би виглядала в образі брюнетки.

Відповідним роликом телезірка поділилась із прихильниками на інстаграм-сторінці. Катерина Осадча приміряла перуку з темним коротким волоссям, що нагадувало стиль Уми Турман у культовій кінострічці "Кримінальне чтиво". Блискуча сукня, макіяж з акцентом на очі та прикраси завершили несподіваний образ ведучої.

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Вже у дописі Катя Осадча зізналась, що ніколи б не наважилась перефарбувати волосся в інший колір. Однак для перевтілень вона залюбки використовує перуки, щоб на один вечір постати перед камерами із зовсім іншим виглядом.

Як перетворитися в брюнетку за кілька секунд. Ніколи не фарбувала волосся, якщо експерименти, то такі,

– написала вона до ролика.

Як відомо, світле волосся давно стало своєрідною візиткою телезірки. Зазвичай Катя Осадча робить локони або ж зачіски для публічних виходів. А от на зйомках телепрограми "Світське життя" зірка залюбки приміряє різні капелюшки і головні убори, які вже стали частиною її сценічного іміджу.