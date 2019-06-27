Як би принц Вільям відреагував на гомосексуальність своїх дітей: несподіване зізнання

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Принц Вільям з сином
Принц Вільям з сином / Instagram / @theroyalfamily

Герцоги Кембриджські вже давно отримали негласний статус взірцевих зіркових батьків. Принц Вільям та Кейт Міддлтон щоразу показують гармонію на публіці, ніжно піклуючись про трьох дітей. Та як би представники королівської родини відреагували б на нетрадиційну орієнтацію нащадків.

У середу, 26 червня, принц Вільям вперше побував на заході, організованому ЛГБТ-спільнотою. Там він зустрівся із людьми, від яких відреклись родичі через їхню нетрадиційну орієнтацію. Тому представники ЛГБТ-спільноти поцікавились, як би герцог Кембриджський діяв на місці їхніх батьків, передає People

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Як виявилось, принц Вільям та Кейт Міддлтон вже обговорювали цю тему. Тому внук королеви Єлизавети ІІ запевнив, що ані він, ані його дружина не засуджували нащадків за такий вибір. Навпаки герцоги Кембриджські підтримували б дітей у їхньому рішенні. 

"Я б підтримав своїх дітей, я підтримую всі їхні рішення. Про цю тему починаєш задумуватися тільки після того, як у тебе самого з'являються діти. І у мене сформувалася позиція з цього приводу: для мене це абсолютно нормально. Єдине, що мене турбує, – це те, як на вибір моїх дітей відреагує громадськість. Ми з Кейт багато обговорювали, як підготувати до цього дітей. Дуже важливо говорити про це змалку, вселяти їм впевненість, що ви в будь-якому випадку їх підтримаєте", – розповів принц Вільям. 

Окрім цього, принц Вільям публічно відреагував на інцидент, який стався в одному з автобусів Лондона. Четверо невідомих чоловіків побили закоханих дівчат через їхню нетрадиційну орієнтацію. У жертв нападу відібрали сумки та мобільні телефони. 

Шкода, що ми поки не живемо у світі, де все, що ти сказав, нормально сприймається суспільством. З огляду на соціальне становище моєї сім'ї, ця тема дійсно мене хвилює. Люди не повинні стикатися з бар'єрами, переслідуваннями і ненавистю в суспільстві через свої погляди. У наших силах спробувати щось виправити,
– додав принц Вільям. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Принц Вільям Королівська сім'я Зіркові діти ЛГБТ
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