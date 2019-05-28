Як Бріжит Бардо: модель Джіджі Хадід повторила легендарний образ для Vogue Mexico

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Джіджі Хадід для Vogue Mexico
Джіджі Хадід для Vogue Mexico / Instagram / @voguemexico

Американська модель Джіджі Хадід вже втретє від початку року стає зіркою іменитого глянцю Vogue. Цього разу її запросили для мексиканського видання, запропонувавши відтворити образ французької кіноактриси та моделі Бріжит Бардо.

Нові знімки з'явились на Instagram-сторінках видання та моделі цими днями. Автором зйомки став італійський митець Джампаоло Сгура. Стилістом став Paul Cavaco, який і підібрав образи для моделі в стилі 1950-х.

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Джіджі Хадід для Vogue Mexico / Instagram / @voguemexico


Джіджі Хадід для Vogue Mexico / Instagram / @voguemexico

Характерною родзинкою у фотосесії Джіджі стала зачіска з чубчиком, як колись у молодої Бріжит, а також макіяж з акцентом на очі і прозорим блиском на губах. Для обкладинок вона знялась у бежевому топі та чорній сукні трапецієподібного крою, та в багатьох інших літніх образах. Зйомка відбулась на морському пляжі, що додало романтичності новій фотосесії.


Джіджі Хадід для Vogue Mexico / Instagram / @gigihadid

Для порівняння пропонуємо поглянути на кілька образів Бріжит Бардо, яку називали "ковтком свіжого повітря" у 1950-ті.


Бріжит Бардо в молодості / Архівні фото

Хто така Бріжит Бардо?Французька зірка кіно, музики та фешн-індустрії у свої вже 84 роки продовжує бути активісткою руху за права тварин, через що є засновницею та активною діячкою фонду "Fondation Brigitte Bardot", але в той же час суворо засуджує рух жінок #MeToo проти сексуальних домагань та 5 разів була засуджена за "збурювання ненависті на расистському ґрунті" через критику заселення іммігрантів і мусульман у Франції. У 1950-60-х Бріжит вважалась справжнім секс-символом, постаючи на найкращих обкладинках світу. Свою найбільшу популярність вона здобула після фільму "І Бог створив жінку" (1956). Після цього жінка впродовж своєї кар'єри знялась у 48 фільмах та записала 80 пісень. Свою кінокар'єру вона завершла у 1973 році. Бріжит є вегетаріанкою протягом останніх 40 років. Бардо була чотири рази одруженою та має єдиного сина.

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Джіджі Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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