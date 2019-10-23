Як діснеївська принцеса: королева Іспанії Летиція одягнула пишне рожеве плаття в Японії – фото

Ввечері, 22 жовтня, у Токіо пройшов урочистий бал, влаштований після церемонії сходження нового імператора Нарухіто на престол. На захід були запрошенні десятки світових лідерів і високопоставлені персони. Серед гостей – король Іспанії Філліп VI і його дружина чарівна Летиція.

Для балу, який організований на честь нового імператора Японії, іспанська королева Летиція обрала розкішний образ. Ексжурналістка виглядала справжньою принцесою Діснея у пишній сукні рожевого кольору.

Читайте також: У спідниці і пітоновому топі: Кім Кардашян прогулялася в провокативному образі у Лос-Анджелесі

Кохана Філліпа VI доповнила плаття, що прикрашене білими квітами, рожевим клатчем та розкішною короною. Саме ця тіара, яка називається Флер де Ліс, вважається однією з найкоштовніших в Іспанії. Її було виготовлено у 1906 році як подарунок на весілля від короля Альфонсо XIII його нареченій, принцесі Вікторії Євгенії Баттенберзькій, яка була внучкою королеви Вікторії. Вражаюча діадема виготовлена з більш ніж 500 діамантів.



Королева Іспанії Летиція з королем Філліпом VI / Getty Images



Королева Іспанії Летиція з королем Філліпом VI / Getty Images

До слова, на заході була також присутня перша леді України Олена Зеленська. Для урочистого балу дружина президента України одягнула довге плаття небесного кольору з колекції українського дизайнера FROLOV.



Олена Зеленська / elle.ua