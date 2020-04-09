Як діти переносять коронавірус: співачка Пінк детально описала симптоми у її сина

Вірус COVID-19 продовжують вивчати науковці та медики. Водночас артисти, які вже побороли недугу, активно інформують прихильників щодо перебігу захворювання. Так, співачка Пінк в деталях описала, як коронавірус впливав на самопочуття її 3-річного сина.

На шоу Еллен Дедженерес, яке знімають дистанційно, артистка відверто заговорила про останні кілька тижнів свого життя. Пінк заявила, що це був найжахливіший період, який їй доводилось переживати. А все тому, що вона з 3-річним сином Джеймсоном захворіли на коронавірус. Перші симптоми, за словами Пінк, проявились у дитини.

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"Це почалося з Джеймсона. 3-річні діти часто хворіють, але 14 березня у нього почалася лихоманка. Ми були на карантині від 11 березня. Спочатку у нього була лихоманка, температура то підіймалася, то опускалася. Після цього були болі в животі, діарея і біль у грудях, а потім головний біль. А ще біль у горлі… Кожен день був якийсь новий симптом. Потім знову з'явилася лихоманка і не проходила. Температура почала все збільшуватися і збільшуватися, в певний момент досягнула 39,4", – розповіла Пінк.

Артистка розповіла про свій стан під час лікування коронавірусу. Пінк підозрює, що захворіла 16 березня. У співачки не було лихоманки, як в сина, однак відчувалась загальна слабкість та нудота.

"Мені було дуже погано, я дуже втомилася. Я почувалася трохи застудженою, мене нудило, але у мене ніколи не було лихоманки. У мене не було того, що лікарі радять у себе шукати. Все життя у мене була астма, і вперше за 30 років мені знадобився інгалятор, бо одну ніч я не могла дихати. Саме тоді я почала дуже боятися", – додала вона.

Наразі і Пінк, і її син Джеймсон почуваються значно краще. Вже 2 дні, як у хлопчика немає температури, від чого не стримує радості його зіркова мама. Сама ж артистка оговтується від пережитого та зізнається, що зроду стільки не молилась, як у цей період.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу