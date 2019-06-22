Як досягнути успіху: відповідь Олі Фреймут

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Оля Фреймут зізналася, що у неї ледь не щодня та при будь-якій нагоді запитують "Як досягти успіху?".

Відповісти на це питання Фреймут вирішила на своїй сторінці в Instagram. Так, знаменитість заявила, що успіх у кожного є свій, який кожна людина може створити самостійно.

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Мене запитують, як добитися успіху ? Щодня, при кожній нагоді. Але хіба я знаю? Успіх у кожного свій. Але завжди ручної роботи,
– написала Ольга.

Тисячі шанувальників вподобали світлину та залишили коментарі стосовно її підпису. "Хоч одна людина сказала правду. А не почала тренінг на цю тему", "Помітила, що будь-який успіх залежить в першу чергу від впевненості в собі, ніяк не від розуму, зовнішності, таланту", – пишуть користувачі у мережі.

Також українка опублікувала звабливе чорно-біле фото, на якому вона позує у світлій сорочці over-size у ліжку та демонструє стрункі ноги. Автором знімка стала фотографиня зі світовим визнанням Саша Самсонова, перед об'єктивом якої знімалися Кайлі і Кендалл Дженнер, Хейлі Бібер та інші знаменитості.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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