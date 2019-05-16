Як дві краплі води: кадри з фільмів, які повторюють картини відомих художників

25-річний письменник та режисер Вугар Ефенді створив проект Film Meets Art, у якому зібрав кадри з фільмів, що дублюють картини знаменитих художників.

Ідея Ефенді – продемонструвати, як тісно між собою пов'язані різні види мистецтва та дослідити вплив одне на одного навіть через століття.

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"Живопис надихає кіно, кіно надихає живопис. Як любитель обох, я просто хотів зазирнути у фільми, режисери яких надихались відомими картинами протягом всієї історії", – пояснив Ефенді.

"Народження Венери" Сандро Боттічеллі VS "Пригоди барона Мюнхгаузена" Террі Гілліама

"Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі VS "Вроджена вада" Пола Томаса Андерсона

"Офелія" Джона Еверетта Мілле VS "Меланхолія" Ларса фон Трієра

"Острів Принца Едуарда" Алекса Колвілла VS "Королівство повного місяця" Веса Андерсона

"Архітектура при світлі місяця" Рене Магрітта VS "Шоу Трумана" Пітера Віра

"Слони" Сальвадора Далі VS "Шалений Макс: Дорога гніву" Джорджа Міллера

"Світанок" Одда Нердрума VS "Клітка" Тарсема Сінгха

"Бонапарт на Сен-Бернарському перевалі" Жака-Луї Давида VS "Марія-Антуанетта" Софії Коппола

"Аббатство у дубовому лісі" Каспара Давида Фридріха VS "Легенда Г'ю Гласса" Алехандро Гонзалеза Іньярриту

"Смерть Марата" Жака-Луї Давида VS "Про Шмідта" Александра Пэйна