Як картина: Даша Астаф'єва у "золоті" підкорила мережу чуттєвою фотосесією

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Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @petra_rubar

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яку вважають секс-символом українського шоу-бізнесу, зачарувала шанувальників у мережі знімками у сухозлітному золоті.

Звабливі фото Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram, але додамо, що це не нова фотосесія. Київський фотограф і автор знімків Петра Рубар публічно показала їх у соціальних мережах ще у вересні 2018 року.

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Для фотосесії Даша приміряла звабливий обтислий купальник тілесного кольору і зробила яскравий грим. Головним акцентом в макіяжі стало сухозлітне золото, яке прикрасило обличчя, декольте і руки знаменитості.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @petra_rubar

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @petra_rubar

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram / @da_astafieva

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Теги: LifeStyle Мода Дар'я Астаф'єва Еротика
Джерело: 24 канал
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