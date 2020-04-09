Як Кейт Міддлтон проводить карантин з дітьми: цікаві заняття для малечі
Герцоги Кембриджські, як і тисячі інших родин у Великій Британії, самоізолювались на час пандемії коронавірусу. Та як Кейт Міддлтон грає з дітьми та які заняття для них придумує – розповів інсайдер з близького оточення подружжя.
Як повідомляє Us Weekly, через пандемію принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми оселились у маєтку Анмер-Голл, що в британському Норфолку. У палаці герцоги Кембриджські продовжують дистанційно працювати над проєктами та вільний час приділяють 6-річному Джорджу, 4-річній Шарлотті та 1-річному Луї.
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За словами інсайдера, Кейт Міддлтон намагається вигадувати для нащадків цікаві заняття, аби їм не доводилось сумувати. Так, серед розваг маленьких представників монархії – садівництво та кулінарія.
"У вихідні дні Кейт пече і прикрашає торти разом з дітьми, щоб їм було весело. До кінця дня на кухні через це повний безлад, але це все частина веселощів. Вони також люблять разом займатися садівництвом і садять насіння", – розповіло джерело.
Інсайдер зазначив, що Джордж і Шарлотта є друзями, тому вони навіть спортом займаються вдвох.
"Джордж допомагає Шарлотті з її гімнастикою, і вони годинами разом практикують "колесо", стійки на голові і інші вправи. Луї теж уже намагається це робити", – поділився інсайдер.
Пандемія коронавірусу повпливала на плани королівського подружжя. Вільям і Кейт хотіли організувати святкову вечірку з нагоди дня народження принца Луї, яке пройде 23 квітня. Однак цю ідею пара вже відкинула та влаштує затишне сімейне свято з трьома нащадками. Ймовірно, Джордж і Шарлотта також долучаться до підготовки.
"Якщо погода буде гарною, Вільям збирається приготувати курку і гамбургери на барбекю, а також пограти в спортивні ігри, такі як футбол і хованки, на свіжому повітрі всією сім'єю. І, звичайно, Луї отримає торт! Він так чекає свята і вже співає самому собі пісню "З днем народження", – додав інсайдер.
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