24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Як миттєво зачарувати: Ольга Фреймут розповіла свої секрети

- Читать новость на русском
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Відома українська телеведуча та письменниця Ольга Фреймут не перестає ділитися з прихильниками корисними порадами. Днями вона поширила публікацію, у якій розповіла свої секрети, як миттєво зачарувати тих, хто навколо.

Ольга Фреймут не тільки чудовий професіонал, а й лагідна та ніжна мама. Жінка публікує на своїй сторінці в інстаграмі цікаві та інформативні пости, в яких розповідає про материнство, правила етикету, манеру, освіту. Її розповіді завжди мають багато схвальних відгуків від шанувальників.

Читайте також: 10 цитат Олі Фреймут про успіх, дітей та ідеальну фігуру

Телеведуча розповіла 5 власних секретів, завдяки яким вона зачаровує своїх співрозмовників.

  • Заходжу до кімнати обличчям. Зачиняю двері за собою так, щоб не розвертатися до присутніх спиною.
  • Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі: завжди акуратне та чисте взуття, гарна зачіска. Люди часто люблять гризти ручки і думають, що цього ніхто не помітить, проте це не так.
  • Обличчя розслабляю – впевнений погляд, злегка відкриті уста, усмішка Джоконди. Уникаю широких усмішок у перші секунди знайомства – вони завжди штучні.
  • Коли сідаю, на підлокітники руки не кладу – це одразу розслабляє і я починаю сутулитися.
  • Говорю впевнено, спокійним голосом, зазделегідь вивчаю ім'я та прізвище співрозмовника.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Пенсійний фонд можуть ліквідувати: що буде з пенсіями
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
6 березня 19:37 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
6 березня 16:54 Як подорожувати під час спалаху коронавірусу: корисні поради
Юлія Михайлова
6 березня 14:12 Подарунки колегам на 8 березня: що саме обрати
Квітослава Туз
6 березня 12:51 Тілль Ліндеманн приїхав у Київ з концертом: що варто знати про вокаліста гурту Rammstein
Юлія Турелик
5 березня 20:27 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
Новини
Більше новин
Залиште відгук