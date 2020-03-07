Як миттєво зачарувати: Ольга Фреймут розповіла свої секрети
Відома українська телеведуча та письменниця Ольга Фреймут не перестає ділитися з прихильниками корисними порадами. Днями вона поширила публікацію, у якій розповіла свої секрети, як миттєво зачарувати тих, хто навколо.
Ольга Фреймут не тільки чудовий професіонал, а й лагідна та ніжна мама. Жінка публікує на своїй сторінці в інстаграмі цікаві та інформативні пости, в яких розповідає про материнство, правила етикету, манеру, освіту. Її розповіді завжди мають багато схвальних відгуків від шанувальників.
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Телеведуча розповіла 5 власних секретів, завдяки яким вона зачаровує своїх співрозмовників.
- Заходжу до кімнати обличчям. Зачиняю двері за собою так, щоб не розвертатися до присутніх спиною.
- Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі: завжди акуратне та чисте взуття, гарна зачіска. Люди часто люблять гризти ручки і думають, що цього ніхто не помітить, проте це не так.
- Обличчя розслабляю – впевнений погляд, злегка відкриті уста, усмішка Джоконди. Уникаю широких усмішок у перші секунди знайомства – вони завжди штучні.
- Коли сідаю, на підлокітники руки не кладу – це одразу розслабляє і я починаю сутулитися.
- Говорю впевнено, спокійним голосом, зазделегідь вивчаю ім'я та прізвище співрозмовника.
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