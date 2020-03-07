Як миттєво зачарувати: Ольга Фреймут розповіла свої секрети

Відома українська телеведуча та письменниця Ольга Фреймут не перестає ділитися з прихильниками корисними порадами. Днями вона поширила публікацію, у якій розповіла свої секрети, як миттєво зачарувати тих, хто навколо.

Ольга Фреймут не тільки чудовий професіонал, а й лагідна та ніжна мама. Жінка публікує на своїй сторінці в інстаграмі цікаві та інформативні пости, в яких розповідає про материнство, правила етикету, манеру, освіту. Її розповіді завжди мають багато схвальних відгуків від шанувальників. Читайте також: 10 цитат Олі Фреймут про успіх, дітей та ідеальну фігуру Телеведуча розповіла 5 власних секретів, завдяки яким вона зачаровує своїх співрозмовників. Заходжу до кімнати обличчям. Зачиняю двері за собою так, щоб не розвертатися до присутніх спиною.

Одягом даю знати, хто я. Звертаю увагу на деталі: завжди акуратне та чисте взуття, гарна зачіска. Люди часто люблять гризти ручки і думають, що цього ніхто не помітить, проте це не так.

Обличчя розслабляю – впевнений погляд, злегка відкриті уста, усмішка Джоконди. Уникаю широких усмішок у перші секунди знайомства – вони завжди штучні.

Коли сідаю, на підлокітники руки не кладу – це одразу розслабляє і я починаю сутулитися.

Говорю впевнено, спокійним голосом, зазделегідь вивчаю ім'я та прізвище співрозмовника. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 6 Бер 2020 р. о 1:33 PST