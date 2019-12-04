Як не втратити ефектність у чорному вбранні: приклад королеви Іспанії

Іспанська королева вкотре зачарувала мережу публічним виходом. Її Величність Летиція зуміла бути у центрі уваги у чорній сукні, яку часто називають непримітною.

Поки у Великобританії королева Єлизавета ІІ влаштували гучний прийом у Букінгемському палаці, її колеги теж відзначились урочистою подією. У Мадриді пройшла церемонія нагородження журналістів премією ABC. Оскільки королева Летиція також колись працювала репортеркою, не оминула увагою такий особливий захід та особисто привітала колишніх колег.

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На церемонії Її Величність супроводжувала свого чоловіка Філіпа VI. І хоч монархи велику увагу приділили учасникам та лауреатам премії, ефектне вбрання Летиції зробило саме її зіркою вечора.

Перед камерами Її Величність постала у розкішній чорній сукні від знаменитого бренду Hugo Boss. Вбрання було приталеним, тому підкреслило ідеальну фігуру королеви Іспанії. А от яскравим акцентом в образі Летиції стала бахрома, яка спадала з плечей представниці сучасної монархії. Безпрограшний стиль total black, який королева завершила туфлями-човниками Manolo Blahnik і плетеним клатчем від Bottega Veneta, допоміг їй залишатись у центрі уваги упродовж всього вечора.



Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Цього разу Летиція обрала масивні сережки зі своєї королівської колекції, на яких виднілось чимало дорогоцінного каміння. Її Величність завершила стильний look ідеальною укладкою волосся та макіяжем з акцентом на очі.

Стиль королеви Летиції / Getty Images