Як носити червоний колір: топ-10 прикладів королеви Іспанії

Червоний колір давно став класикою, але він не є настільки базовим, щоб виглядав ідеально з будь-якою іншою деталлю. Відтак чимало жінок хоча б раз в житті цікавилися, як носити червоний колір в одязі.

Так, журналісти LifeStyle 24 підготували підбірку останніх 10 виходів іспанської королеви Летиції, яку вважають в Іспанії справжньою іконою моди.

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Колишня журналістка і дружина короля Іспанії Філіпа VI не боїться експериментувати з кольорами та фактурами. Кожен її вихід зачаровує стильними поданнями в образі.

Найчастіше Летиція надає перевагу color look – використання в одному образі одягу, взуття та аксесуарів одного кольору, які збігаються за відтінком. Також жінка може зробити червоний акцент в аутфіті, доповнивши його вбранням іншого кольору (найчастіше білого кольору).

Зауважимо, що з червоним потрібно бути обережним для того, щоб не виглядати занадто відверто, а часом вульгарно. Відтак жодних міні у поєднанні з глибоким декольте. Королева Іспанії обирає такі моделі, щоб виглядати привабливо, стильно й елегантно.

Виходи королеви Летиції у червоному



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images